أخبار عاجلة

"شرطة الرياض" تضبط مقيماً حاول سرقة أوراق نقدية من جهاز صرف آلي -
"مدخلي": تأسيس مكاتب استراتيجية بالباحة والجوف وجازان امتدادٌ لحرص القيادة على تحقيق مستهدفات رؤية 2030 -
"البوعينين": ولي العهد يسعى لتحقيق نقلة تنموية شاملة وعادلة لجميع مناطق المملكة -
"الزكاة والضريبة والجمارك" تقيم مزاداً علنياً لبيع "سيارات وبضائع منوعة" بجمرك الحديثة -
مقومات جازان الاقتصادية والتراثية تضعها نصب عين "الرؤية".. تعرّف على أبرزها -
عبر "ريشة طيف".. 100 طفل توحُّدي يعرضون فنونهم التشكيلية بخمس مدن سعودية -
مكاتب تتحول إلى هيئات.. الباحة والجوف وجازان في مهب رياح التطوير والتنمية -
المملكة تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف ثكنة عسكرية للجيش البوركيني -
طريق الملحاء والمرخة جنوب مكة.. "خطر" يهدد حياة المواطنين -
متحدث الوزراء: الأقصر وأسوان وجنوب سيناء الأقل في إصابات كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المصرى اليوم

رئيس التشيك في العناية المركزة وحالته مستقرة

Print
رئيس التشيك في العناية المركزة وحالته مستقرة رئيس التشيك في العناية المركزة وحالته مستقرة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت متحدثة باسم مستشفى يعالج فيه رئيس التشيك ميلوش زيمان في وحدة للعناية المركزة إن حالته مستقرة، ونقل زيمان (77 عاما) للمستشفى أمس، ويتلقى العلاج في أعلى فئة من وحدات العناية المركزة بسبب ما وصفه مدير المستشفى بأنه مضاعفات مرتبطة بمرض مزمن لديه لكنه لم يكشف عن طبيعة هذا المرض.

وكان من المقرر أن يلتقي زيمان مع رئيس الوزراء أندريه بابيش يوم الأربعاء لكن الاجتماع تم إلغاؤه.

وكان زيمان، وهو حليف لبابيش، قد قال قبل الانتخابات إنه سيمنح الفرصة الأولى في تشكيل لزعيم أكبر حزب منفرد وفقا لنتائج الانتخابات وفي هذه الحالة فهو حزب «نعم» الذي يتزعمه بابيش.

وأول خطوات رسمية مطلوب من الرئيس اتخاذها بعد الانتخابات هي قبول استقالة الحكومة المنتهية ولايتها وتعيين رئيس وزراء جديد لكن ذلك لا يمكن تنفيذه إلا بعد انعقاد مجلس النواب الجديد وانتخابه لرئيس للبرلمان وهي خطوات مقررة خلال شهر من انتهاء الانتخابات.

تنتقل صلاحيات الرئيس المتعلقة بتعيين رئيس للوزراء إلى رئيس مجلس النواب إذا خلا منصب الرئاسة،وكان مكتب الرئاسة قال في وقت سابق إن زيمان مريض وأمضى ثمانية أيام في المستشفى الشهر الماضي، وأشار وقتها إلى أنه لا يعاني من أي مشكلة صحية تشكل خطورة على حياته لكنه مصاب بجفاف وإرهاق بسيط، وفقا لرويترز.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الحكومة تحذر الموظفين من عدم التطعيم بلقاح كورونا: «يحال للشئون القانونية»

الحكومة تحذر الموظفين من عدم التطعيم بلقاح كورونا: «يحال للشئون القانونية»

الحكومة: بحث عودة الجماهير للمدرجات بضوابط

الحكومة: بحث عودة الجماهير للمدرجات بضوابط

الحكومة اليمنية تقر إيقاف تحويل الأموال داخلياً وإجراءات لمنع تهريب الدولار

الحكومة اليمنية تقر إيقاف تحويل الأموال داخلياً وإجراءات لمنع تهريب الدولار

ميقاتي يؤكد حرص الحكومة اللبنانية على عدم التدخل بأي ملف يخص القضاء ودعوة البيطار لاجتماع قضائي

ميقاتي يؤكد حرص الحكومة اللبنانية على عدم التدخل بأي ملف يخص القضاء ودعوة البيطار لاجتماع قضائي