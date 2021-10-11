«نادي الأسير» الفلسطيني: أوضاع الأسرى المضربين عن الطعام شديدة الخطورة

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قال محامي «نادي الأسير» الفلسطيني، جواد بولس، إن أوضاع الأسرى المضربين عن الطعام تتجه نحو الخطورة الشديدة، وخاصة الأسير مقداد القواسمة المضرب منذ 82 يوما.

وأوضح بولس في بيان عن «نادي الأسير» الذي تمكن من زيارة 3 من الأسرى المضربين، أن الأسير المقداد الذي يقبع في مستشفى «كابلان» الإسرائيلي، بدأ يعاني صعوبة في الحديث، إضافة إلى عدد من الأعراض الصحية الخطيرة التي يعاني منها منذ فترة، وأضاف أن «كل ساعة تمر على إضرابه تشكل خطرا مضاعفا على حياته.

وحول الأسيرين هشام أبوهواش (المضرب منذ 56 يوما)، وشادي أبوعكر (المضرب منذ 48 يوما) الموجودين في سجن «عيادة الرملة»، قال بولس إنهما يواجهان أوضاعا صحية «صعبة وخطيرة.

وأشار بولس إلى أنه تم إحضارهما إلى الزيارة بواسطة كراس متحركة، وأن الأعراض الظاهرة عليهما تتمثل بأوجاع شديدة في الرأس، وفي كافة أنحاء الجسد، إضافة إلى نقصان متزايد في الوزن، وهزال شديد، وتقيؤ بشكل مستمر، وصعوبة في النوم.

وحول الأسير علاء الأعرج، المضرب عن الطعام منذ 65 يوما، قال بولس إنه لم يتمكن من زيارته، إذ أنه نقل إلى مستشفى مدني إسرائيلي، وكان نقله إلى المستشفى مقررا، بهدف تزويد المحكمة العليا بتقرير طبي حديث عن وضعه الصحي، للبت في قرار تعليق اعتقاله الإداري، وفقا لما نقله موقع «روسيا اليوم».

وكان الأسير خليل أبوعرام أعلت يوم أمس إضرابا إسناديا للأسرى المضربين عن الطعام رفضا للاعتقال الإداري، وعددهم ستة أقدمهم الأسير كايد الفسفوس المضرب منذ 89 يوما.