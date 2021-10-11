أطباء روس: استمرار الإصابة بفيروس كورونا تبلغ 11 يومًا ويمكن للبعض التعافى خلال يومين

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قال أطباء في معهد موسكو لبحوث الأوبئة وعلم الأحياء الدقيقة، الروسي لوكالة «سبوتنيك» إن مدة استمرار الإصابة بفيروس كورونا تبلغ 11 يومًا في المتوسط، لكن يمكن للبعض أن يتعافى في غضون يومين فقط.

وقالت نائب مدير قسم العمل السريري في معهد موسكو لبحوث الأوبئة وعلم الأحياء الدقيقة، تاتيانا روزخينتستوفا، أنه يمكن أن يستمر المرض حتى 28 يومًا، بينما يرتبط بعد اليوم الرابع عشر بمضاعفات معينة، وفي بعض الحالات، تستمر أعراض المضاعفات لأكثر من ثلاثة أشهر وتصل إلى ستة أشهر، وأحيانًا أطول.

وتجاوزت الإصابات في العالم 236 ملايين حالة ونحو 5 ملايين حالة وفاة.