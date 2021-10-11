أخبار عاجلة

"شرطة الرياض" تضبط مقيماً حاول سرقة أوراق نقدية من جهاز صرف آلي -
"مدخلي": تأسيس مكاتب استراتيجية بالباحة والجوف وجازان امتدادٌ لحرص القيادة على تحقيق مستهدفات رؤية 2030 -
"البوعينين": ولي العهد يسعى لتحقيق نقلة تنموية شاملة وعادلة لجميع مناطق المملكة -
"الزكاة والضريبة والجمارك" تقيم مزاداً علنياً لبيع "سيارات وبضائع منوعة" بجمرك الحديثة -
مقومات جازان الاقتصادية والتراثية تضعها نصب عين "الرؤية".. تعرّف على أبرزها -
عبر "ريشة طيف".. 100 طفل توحُّدي يعرضون فنونهم التشكيلية بخمس مدن سعودية -
مكاتب تتحول إلى هيئات.. الباحة والجوف وجازان في مهب رياح التطوير والتنمية -
المملكة تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف ثكنة عسكرية للجيش البوركيني -
طريق الملحاء والمرخة جنوب مكة.. "خطر" يهدد حياة المواطنين -
متحدث الوزراء: الأقصر وأسوان وجنوب سيناء الأقل في إصابات كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المصرى اليوم

دراسة فرنسية تنفي مزاعم نشأة في كهف للخفافيش في الصين

Print
دراسة فرنسية تنفي مزاعم نشأة فيروس كورونا في كهف للخفافيش في الصين دراسة فرنسية تنفي مزاعم نشأة في كهف للخفافيش في الصين

اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفت دراسة فرنسية مزاعم حول نشأة في كهف خفافيش جنوبي الصين، وفقا لما نشرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية بأن عددا من الخبراء اعتقدوا أن الفيروس ربما نشأ لأول مرة في كهف موجيانغ، بعد أن أشارت تقارير إلى أن 6من عمال المناجم أصيبوا بمرض غامض يشبه الإنفلونزا في عام 2012 بعد عملهم بالكهف.

وقالت الصحيفة إنه تم إرسال علماء من معهد «ووهان لعلم الفيروسات للتحقيق في هذا الأمر في ذلك الوقت، حيث أرسلوا عينات من الخفافيش إلى مختبر لفحصها، وقد عثروا على عدد من الفيروسات بها، كان أحدها هو فيروس كورونا الخاص بالخفافيش والذي يشترك في نفس في التركيبة الجينية لـ»كوفيد ـ 19«بنسبة 97%.

وقال باحثون فرنسيون في دراستهم، إن الأعراض التي عاناها العمال في ذلك الوقت كانت مختلفة جدا عن أعراض كورونا، وتساءلوا عن سبب عدم إصابة أي من العاملين بالمستشفى أو الاتصالات الوثيقة بعمال المناجم بالمرض.

وأضافوا في الدراسة: «يجب على المرء أن يتساءل لماذا الفيروس الذي قتل أكثر من 4 ملايين وأصاب أكثر من 200 مليون في 18 شهرا لم يتسبب في أي مرض خلال 7 سنوات من 2012 إلى 2019».

وأوضحت الصحيفة أن أحد العلماء الرئيسيين وراء الدراسة الأخيرة، له علاقات مع المختبر في ووهان، مما يثير تضاربا محتملا في المصالح، وأشارت الدراسة التي قادها روجر فروتوس، عالم الأحياء الدقيقة في المركز الفرنسي للبحوث الزراعية للتنمية الدولية، إلى أن سجلات المستشفيات سلطت الضوء على التناقضات الرئيسية«بين أمراض العمال الستة والأعراض النموذجية لـ»كوفيد«.

وأشار الباحثون في دراستهم إلى أن الأعراض التي عاناها العمال في ذلك الوقت كانت مختلفة جدا عن أعراض كورونا، قائلين إن أحد أعراض كورونا هو السعال الجاف، في حين عانى عمال المناجم نوعا مختلفا تماما من السعال، حيث كانوا يسعلون الدم أو المخاط.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
في اجتماعها برئاسة مدبولي.. الحكومة تصدر 5 قرارات جديدة بشأن فيروس كورونا

في اجتماعها برئاسة مدبولي.. الحكومة تصدر 5 قرارات جديدة بشأن فيروس كورونا

شمال سيناء تسجل وفاة جديدة بفيروس كورونا

شمال سيناء تسجل وفاة جديدة بفيروس كورونا

دول الخليج : 80 مليون جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا.. ونسبة الشفاء تجاوزت 98%

دول الخليج : 80 مليون جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا.. ونسبة الشفاء تجاوزت 98%

السعودية تسجل 42 إصابة و3 وفيات جديدة بفيروس كورونا

السعودية تسجل 42 إصابة و3 وفيات جديدة بفيروس كورونا