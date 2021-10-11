وزيرة البيئة تشارك فى حلقة نقاشية عن التغيرات المناخية وتحديات الحوكمة بمعرض دبى

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أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ضرورة دمج مفهوم تغير المناخ على المستويين المحلى والدولى ومشاركة الخبرات للخروج بمجموعة من التوصيات لدعم نظم قياس التغيرات المناخية وسبل التكيف والتخفيف من آثارها.

جاء هذا خلال الكلمة التي ألقتها الدكتورة ياسمين فؤاد في الحلقة النقاشية المقامة على هامش معرض إكسبو دبى ٢٠٢٠ تحت عنوان «التغيرات المناخية وتحديات الحوكمة»، عبر خاصية الفيديو كونفرانس، التى نظمتها وزارة البيئة ضمن فعاليات مشاركة مصر بمعرض أكسبو دبى حيث يعد المعرض أحد أهم المعارض الاقتصادية والتكنولوجية في العالم، ويشارك فيه حوالى ١٩١ دولة.

أدارت الحلقة النقاشية آيات سليمان المدير الإقليمى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للتنمية المستدامة بالبنك الدولى والدكتور يورجن فوجيل نائب رئيس مجموعة البنك الدولي للتنمية المستدامة وجون مورتون مبعوث المملكة المتحدة لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ، كما شارك بها شركاء التنمية والمنظمات الدولية والإقليمية.

واستعرضت وزيرة البيئة الطموحات التي تود تحقيقها على المستوى الوطنى، والتى تتلخص في تحديث المساهمات المحددة وطنياً ورفع الطموح في مجال التكيف والتخفيف وكذلك نقل التكنولوجيا والأفكار المبتكرة في مجال التكيف والتركيز على برامج واستثمارات في مجال التكيف مع آثار التغيرات المناخية، والنظر إلى المبادرات الهامة في المجال البيئى والتى ساهمت في تطور القطاع البيئى خلال الثلاث سنوات الماضية وهى مباردرة النقل المستدام والتحول من استخدام الوقود الاحفورى إلى استخدام الغاز الطبيعى وانتاج الأتوبيسات التي تعمل بالكهرباء من خلال البنك المركزى المصرى، بالإضافة إلى إطلاق استراتيجية ادارة المخلفات الصلبة وطرح مزيد من الاستثمارات في مجال إدارة المخلفات وقد تم تخصيص ١٠ مليار جنيه لانشاء البنية التحتية لإدارة المخلفات الصلبة مما أعطى فرصة مميزة لدمج القطاع في المجال، ومبادرة إنشاء محطات معالجة مياه الصرف الصحى باستخدام الطاقة الشمسية وبمشاركة القطاع الخاص، علاوة على مشروعات التكيف في الساحل الشمالى والتى تم تمويلها من خلال صندوق المناخ الأخضر.