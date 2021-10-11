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مران .. سيسيه يواصل برنامجه التأهيلي

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مران الزمالك.. سيسيه يواصل برنامجه التأهيلي مران .. سيسيه يواصل برنامجه التأهيلي

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يواصل الايفواري رزاق سيسيه لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ، برنامجه التأهيلي المخصص له من قبل الجهاز الطبي للفريق، خلال مران اليوم الإثنين.

وأدى سيسيه تدريبات الجري حول الملعب تحت إشراف عمرو المطراوي أخصائي التأهيل بالفريق.

واجتاز الإيفواري رزاق سيسيه المرحلة الأولى من الفحوصات الطبية أمس الأحد، وذلك ضمن البرنامج الطبي المجهز للاعب خلال هذه الفترة.

ويعد المران اليوم هو الأخير للفريق قبل التوجه مساء اليوم إلى مطار القاهرة استعدادا للسفر إلى كينيا الساعة العاشرة مساءا في رحلة تستغرق 6 ساعات.

ويحل الزمالك ضيفا على توسكر الكيني في الثانية ظهر يوم السبت المقبل بكينيا في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويدير مباراة الذهاب بين الزمالك وتوسكر الكيني طاقم تحكيم إثيوبي مكون من: باملاك تيسيما حكما للساحة، ويعاونه كل من صامويل تيميسنجو أتانجو مساعدا أول وفاسيكا بيرو فاسيكا مساعدا ثانيا وليما نجويسي حكما رابعا.

المصرى اليوم

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