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قوافل جامعة قناة السويس الشاملة في أبوصوير

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قوافل جامعة قناة السويس الشاملة في أبوصوير قوافل جامعة قناة السويس الشاملة في أبوصوير

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انطلقت قافلة الإصحاح البيئي بجامعة قناة السويس اليوم إلى قرية أبوخروع التابعة لمركز ومدينة أبوصوير بالإسماعيلية، في جميع التخصصات الطبية والصيدلة وطب الأسنان، والطب البيطري والتمريض والزراعة .

استكمالا لسلسلة القوافل الشاملة التي تتوجه بها جامعة قناة السويس نحو المجتمع، وفي إطار مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح وإشراف الدكتور أحمد زكى رئيس الجامعة.

أكد الدكتور أحمد زكي رئيس جامعة قناة السويس الدور المجتمعي للجامعة، وتوجهها إليه، والمشاركة الإيحابية الفعالة الجامعة في المبادرات الرئاسية، وعلى رأسها مبادرة حياة كريمة لتحسين مستوى معيشة المواطنين، وتقديم حياة أفضل. حيث تم الكشف على عدد 394 حالة طب بشري، وصرف الأدوية المجانية. وتم عقد ندوة صحية حول كيفية فحص واكتشاف سرطان الثدي وطرق الوقاية من .

وعن الطب البيطري تم الكشف على عدد 27 حالة بيطرية ما بين أغنام، وأبقار ودواجن وجاموس، وصرف الأدوية البيطرية اللازمه لهم. وفي المجال الزراعي تم عمل ندوة إرشاد زراعي مع مجموعة من المزارعين، وطرح مشكلات بياض الدقيق والعنكبوت الأحمر وذبابة الفاكهة، والقوارض والعفن الهبابي، وطرق العلاج مع صرف المبيدات والأدوية الزراعية مجانا.

المصرى اليوم

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