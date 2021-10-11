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محافظ بورسعيد يشهد القافلة الطبية لليوم الثالث

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محافظ بورسعيد يشهد القافلة الطبية لليوم الثالث محافظ بورسعيد يشهد القافلة الطبية لليوم الثالث

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شهد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، القافلة الطبية التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل لجميع التخصصات، ومديرية الشؤون الصحية بالتعاون مع مؤسسة «مشكاة نور الخيرية» وحي الجنوب التي كانت ركيزة البدء بتطوير تلك المناطق، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، لتوقيع الكشف الطبي على سكان منطقة الصبيحة ببحر البقر جنوب بورسعيد أو ما يسمى «المثلت المعدوم» وصولاً للمناطق الأكثر إحتياجاً.

انطلقت القافلة الطبية بحضور محافظ بورسعيد، وبقيادة دكتور مصطفى شعبان مدير الهيئة العامة للرعاية الصحية ببورسعيد، والدكتور أحمد حسن أبو هاشم وكيل وزارة الصحة وأحمد زغلف رئيس حى الجنوب دعما منهما لمنطقة صبيحة ببحر البقر جنوب بورسعيد لأنها تعد المناطق الأكثر احتياجا.

تكونت القافلة الطبية من 7 تخصصات طبية، تستمر على مدار ٣ أيام بدأت من يوم السبت حتى اليوم الإثنين، فريق من أطباء أطفال، وفريق من أطباء العظام، وأطباء أمراض القلب، وفريق من أطباء النسا والرمد، وفريق من أطباء الأسنان وطب الأسرة. وقد تم دعم القافلة بجميع الأجهزة الطبية والمستلزمات الطبية اللازمة، كما سيتم عمل التسجيلات اللازمة للمواطنين غير المسجلين بمنظومة التأمين الصحي الشامل وعمل التحويلات اللازمة للحالات التي تستلزم إجراءات تخصصية دقيقة.

المصرى اليوم

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