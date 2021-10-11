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عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة سريعة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الإثنين.

وشرح المدير الفني خلال الجلسة خطة المران الختامي قبل السفر إلى كينيا لمواجهة توسكر، بالإضافة إلى توجيه بعض التعليمات الخاصة للاعبين.

ويعد المران اليوم هو الأخير للفريق قبل التوجه مساء اليوم إلى مطار القاهرة استعدادا للسفر إلى كينيا الساعة العاشرة مساءا في رحلة تستغرق 6 ساعات.

ويحل الزمالك ضيفا على توسكر الكيني في الثانية ظهر يوم السبت المقبل بكينيا في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا .

ويدير مباراة الذهاب بين الزمالك وتوسكر الكيني طاقم تحكيم إثيوبي مكون من: باملاك تيسيما حكما للساحة، ويعاونه كل من صامويل تيميسنجو أتانجو مساعدا أول وفاسيكا بيرو فاسيكا مساعدا ثانيا وليما نجويسي حكما رابعا.