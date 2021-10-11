★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لتدريبات بدنية وإطالات في مجمع صالات الدكتور أشرف صبحي قبل انطلاق مران اليوم الإثنين.



وأشرف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق على تدريب اللاعبين حيث يسعى الجهاز الفني إلى الوصول بالفريق لأفضل مستوى بدني.



ويعد مران اليوم هو الأخير للفريق قبل التوجه مساء اليوم إلى مطار القاهرة استعدادا للسفر إلى كينيا الساعة العاشرة مساءا في رحلة تستغرق 6 ساعات.



ويحل الزمالك ضيفا على توسكر الكيني في الثانية ظهر يوم السبت المقبل بكينيا في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.



ويدير مباراة الذهاب بين الزمالك وتوسكر الكيني طاقم تحكيم إثيوبي مكون من: باملاك تيسيما حكما للساحة، ويعاونه كل من صامويل تيميسنجو أتانجو مساعدا أول وفاسيكا بيرو فاسيكا مساعدا ثانيا وليما نجويسي حكما رابعا.