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اتحاد الشغل في تونس يرحب بإعلان الجديدة

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اتحاد الشغل في تونس يرحب بإعلان الحكومة الجديدة اتحاد الشغل في تونس يرحب بإعلان الجديدة

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رحب الاتحاد العام للشغل في تونس بإعلان حكومة جديدة ودعا إلى وضع سقف زمني للإجراءات الاستثنائية. وقال المتحدث الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري، إن هناك العديد من التحديات المطروحة على المدى القصير على الجديدة التي تقودها نجلاء بودن، موضحا أن من أبرز هذه التحديات إعادة التوازن للمالية العمومية في ظل ارتفاع عجز الموازنة ووجود حاجة ماسة لتعبئة موارد مالية جديدة«.

وأفاد الطاهري بأن تشكيل الحكومة الجديدة سيساعد على سد الفراغ الحكومي وسيعيد تشغيل دواليب الدولة بعد تعطل دام أكثر من شهرين منذ اتخاذ التدابير الاستثنائية في 25 يوليو الماضي من قبل رئيس الدولة قيس سعيد، مضيفا أنه لا بد من وضع خطة استعجالية من قبل الحكومة الجديدة في المجالين الصحي والتعليمي باعتبار أنهما يمسان حياة الناس ومستقبلهم خاصة في ظل جائحة كوفيد 19.

وشدد على ضرورة إيلاء أهمية قصوى للملف الاجتماعي جراء تفاقم البطالة وارتفاع معدل الفقر وتدهور القوة الشرائية. ودعا الحكومة إلى تنفيذ الاتفاقات الموقعة بين الاتحاد والحكومة السابقة على غرار الاتفاقيات القطاعية. واعتبر أنه من السابق لأوانه الحكم على الحكومة الحالية، مشيرا إلى أن خياراتها ستكون على محك تحديات الواقع ورهاناته.

دعا الطاهري إلى ضرورة التسريع في الذهاب إلى حوار وطني وتحديد موعده وآلياته، مقرا بعدم وجود أي مشاورات في الوقت الحالي بين رئاسة الجمهورية والاتحاد وغيره من المنظمات.

كانت رئيسة الحكومة نجلاء بودن أعلنت صباح الاثنين بقصر قرطاج عن تركيبة حكومتها المكونة من 24 وزيرا وكاتبة دولة من بينهم 9 نساء، والتي كلفت بتشكيلها منذ 29 سبتمبر الماضي من قبل رئيس الجمهورية، كما أدت بودن رفقة أعضاء الحكومة اليمين أمام الرئيس.

المصرى اليوم

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