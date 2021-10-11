★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المتحدث باسم حكومة طالبان المؤقتة، ذبيح الله مجاهد، إن الحكومة ستستبعد الأشخاص غير المرغوب فيهم الذين يعملون في الخدمة، دون تحديد هويتهم أو عددهم.

وكتب على «تويتر»: قررت قيادتنا خلال اجتماع مجلس الوزراء في القصر الرئاسي، اليوم الاثنين، إقالة عدد من الأشخاص غير المرغوب فيهم من مناصبهم .

وأضاف: أصدرت الحكومة تعليمات لجميع وكالات تطبيق القانون الأفغانية بتعزيز الإجراءات الأمنية في كافة الوكالات.

وتابع: تم توجيه الإدارات التي تتعامل مع القضايا الاجتماعية والاقتصادية بالتخطيط لتنظيم توريد المساعدات الإنسانية الأجنبية لكل من يحتاجها، فضلا عن تقديم الدعم للقطاع التجاري«.

وأشار «مجاهد» إلى أنه «تقرر استئناف عمل شركة (هليكوبتر) المستقلة للنقل، وكذلك تقديم الدعم اللازم لجميع المؤسسات الأخرى التي تقدم خدمات النقل في الدولة».