أخبار عاجلة

رئيس «الدستورية العليا»: المحكمة تستمد قيمتها من قيمة الدستور المصري -
بدء الدراسة بشعبتين جديدتين في «إدارة الأعمال الدولية» بالجامعة المصرية اليابانية -
الحكومة تحذر الموظفين من عدم التطعيم بلقاح كورونا: «يحال للشئون القانونية» -
بسبب الطريق الدائري.. غلق كلي لشارع البحر الأعظم لمدة 6 أيام (تعرف على البدائل) -
بمدافع المياه.. مطار مرسى علم الدولي يستقبل أول رحلة قادمة من مولدوفا (صور) -
لبنان : ما شهدناه في الطيونة لن يتكرر ولا تطورات مرتقبة والقوى الأمنية منتشرة -
مذكرة تفاهم بين التدريب التقني بالمدينة وجمعية أسرتي -
"البوعينين": ولي العهد يسعى لتحقيق نقلة تنموية شاملة وعادلة لجميع مناطق المملكة -
"الزكاة والضريبة والجمارك" تقيم مزاداً علنياً لبيع "سيارات وبضائع منوعة" بجمرك الحديثة -
مقومات جازان الاقتصادية والتراثية تضعها نصب عين "الرؤية".. تعرّف على أبرزها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

طالبان تعلن استبعاد العاملين الغير المرغوب فيهم

Print
طالبان تعلن استبعاد الحكومة العاملين الغير المرغوب فيهم طالبان تعلن استبعاد العاملين الغير المرغوب فيهم

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المتحدث باسم حكومة طالبان المؤقتة، ذبيح الله مجاهد، إن ستستبعد الأشخاص غير المرغوب فيهم الذين يعملون في الخدمة، دون تحديد هويتهم أو عددهم.

وكتب على «تويتر»: قررت قيادتنا خلال اجتماع مجلس الوزراء في القصر الرئاسي، اليوم الاثنين، إقالة عدد من الأشخاص غير المرغوب فيهم من مناصبهم .

وأضاف: أصدرت الحكومة تعليمات لجميع وكالات تطبيق القانون الأفغانية بتعزيز الإجراءات الأمنية في كافة الوكالات.

وتابع: تم توجيه الإدارات التي تتعامل مع القضايا الاجتماعية والاقتصادية بالتخطيط لتنظيم توريد المساعدات الإنسانية الأجنبية لكل من يحتاجها، فضلا عن تقديم الدعم للقطاع التجاري«.

وأشار «مجاهد» إلى أنه «تقرر استئناف عمل شركة (هليكوبتر) المستقلة للنقل، وكذلك تقديم الدعم اللازم لجميع المؤسسات الأخرى التي تقدم خدمات النقل في الدولة».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الحكومة تحذر الموظفين من عدم التطعيم بلقاح كورونا: «يحال للشئون القانونية»

الحكومة تحذر الموظفين من عدم التطعيم بلقاح كورونا: «يحال للشئون القانونية»

الحكومة: بحث عودة الجماهير للمدرجات بضوابط

الحكومة: بحث عودة الجماهير للمدرجات بضوابط

الحكومة اليمنية تقر إيقاف تحويل الأموال داخلياً وإجراءات لمنع تهريب الدولار

الحكومة اليمنية تقر إيقاف تحويل الأموال داخلياً وإجراءات لمنع تهريب الدولار

ميقاتي يؤكد حرص الحكومة اللبنانية على عدم التدخل بأي ملف يخص القضاء ودعوة البيطار لاجتماع قضائي

ميقاتي يؤكد حرص الحكومة اللبنانية على عدم التدخل بأي ملف يخص القضاء ودعوة البيطار لاجتماع قضائي