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سعودية تفوز بعضوية مجلس حقوق الإنسان الدولي

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سعودية تفوز بعضوية مجلس حقوق الإنسان الدولي سعودية تفوز بعضوية مجلس حقوق الإنسان الدولي
أعلن مجلس حقوق الإنسان في دورته الثامنة والأربعين المنعقدة بجنيف، فوز مرشحة المملكة العربية الدكتورة نورة بنت مزيد العمرو، بعضوية اللجنة الاستشارية في مجلس حقوق الإنسان، بأغلبية أصوات أعضاء المجلس.

ويأتي فوز الدكتورة العمرو امتداداً للإنجازات التي تحققها الدبلوماسية السعودية بدعم من القيادة، وثمرة للجهود التي تبذلها بعثة المملكة لدى الأمم المتحدة في جنيف.

وتعد اللجنة الاستشارية بمثابة مركز فكر يقدم المشورة لمجلس حقوق الإنسان، وتعمل على الدراسات والبحوث بقضايا تتعلق بولاية المجلس، وتقديم المقترحات في مجال رعاية وتعزيز حقوق الإنسان كافة.


الوطن السعودية

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