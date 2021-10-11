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«ادعى المرض وملازمة الفراش».. معاقبة مسؤول بـ«التعليم» زوَّر شهادة مرضية

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«ادعى المرض وملازمة الفراش».. معاقبة مسؤول بـ«التعليم» زوَّر شهادة مرضية «ادعى المرض وملازمة الفراش».. معاقبة مسؤول بـ«التعليم» زوَّر شهادة مرضية

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عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة، مدير التعليم الفنى بمديرية التربية والتعليم بالمنيا سابقًا، بغرامة تعادل 7 أضعاف الأجر الوظيفي، لما نُسب اليه من ادعاء المرض ملازما الفراش وتزوير شهادة تفيد مرضه وصرف مبلغ 1829.35 جنيه بدون وجه حق.

وثبت يقيناً للمحكمة، أن الشهادة المرضية التي تقدم بها المحال لجهة عمله للحصول على إجازة مرضية لمدة شهر عام 2017، هي شهادة مزورة بالكامل، ولم تتضمن أي بيان حقيقى، وجاءت جميع بياناتها مزورة، ولا يمكن أن ينسب صدورها، بأى حال من الأحوال، إلى اللجنة الطبية بالمنيا وفق ما قرره الشهود المذكورون من عدم صحة بيانات هذه الشهادة والأختام التي عليها والأرقام التعريفية.

واعتبرت المحكمة هذا الفعل بمثابة استعمال محرر مزور وهو يعلم بذلك، بما يجعل المخالفتين المنسوبتين إليه ثابتتين في حقه ثبوتا يقينيا، الأمر الذي يؤكد أن المحال كان على علم بأن الشهادة هي محض شهادة مزورة، ومع ذلك فقد أقدم على استعمالها وقدمها لجهة عمله وهو عالم بما شابها من تزوير محاولاً إدخال الغش والتدليس عليها.

وبذلك يكون المحال خرج على مقتضيات الواجب الوظيفى وأخل بها إخلالا جسيما، وسلك مسلكا يتنافى مع ما يجب أن يتحلى به الموظف العام من صدق وأمانة ونزاهة وتعفف واستقامة.

المصرى اليوم

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