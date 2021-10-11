«لوتس» البريطانية تطرح سيارتها الجديدة «Elise» الكهربائية المتطورة في 2026

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة «لوتس» البريطانية للسيارات، المعلومات الأولى عن سيارتها الرياضية الكهربائية الجديدة، والتي تسير وفقًا للأنظمة المستقبلية للسيارات أي المتجنبة للانبعاثات حتى تساهم في الحفاظ على البيئة والطبيعة نظيفة، وسيتم تنفيذ تلك المميزات الحديثة في سيارتها «Elise»، ويقال وفقًا للموقع المتخصص في السيارات «Motor 1»، إنها ستظهر لأول مرة في عام 2026 باعتبارها السيارة الرياضية للمبتدئين في العصر الكهربائي.

وحددت الشركة الخصائص الأولية لهذه السيارة الرياضية الجديدة كمعلومات مبكرة من الشركة، حيث يُعرف المشروع داخليًا باسم «Type»، وسيتم تصميم السيارة ليكون منتجًا حقيقيًا يمكنه التعامل مع العلامات التجارية للشركة وخفة الحركة على المسار الصحيح، وستكون السيارة كهربائية بالكامل. وصرح، مات ويندل، المدير الإداري لشركة «لوتس»: «الديناميكيات والديناميكا الهوائية والوزن الخفيف، هذا ما نفعله على جميع منتجاتنا».

وتابع: «ما زلنا نريد أن تكون هذه منتجات (لوتس)، سيكون لديهم نظام دفع مختلف، لكن هذا النظام يأتي بفوائد أيضًا مثل عزم الدوران الفوري، لذلك ستتمتع السيارة الرياضية الأولى بالكثير من مزايا التخزين والتعبئة أيضًا». وستتوفر بنية السيارة في تكوينات أحادية وثنائية المحرك مع أقل النماذج قوة على أساس أنها توفر حوالي 470 حصانًا (346 كيلووات)، وهذا يعني أن خليفة النموذج «Elise» سيكون أقوى مرتين مقارنةً منها، حيث سيبلغ 240 حصانًا (176 كيلو وات) من محرك سعة 1.8 لتر.

فيما سيستفيد الفريق المسؤول عن المشروع أيضًا من الأبعاد المدمجة لمجموعة نقل الحركة الكهربائية وسيعمل على تطوير ديناميكيات هوائية عالية الفعالية، ومن المحتمل أن الجزء الأفضل من التقرير يدعي أن «لوتس» ستحاول الحفاظ على سعر تلك السيارة الجديدة منخفضًا نسبيًا باستخدام المكونات والأنظمة الحالية.

يمكن للسيارة «لوتس إليز» أن تأخذ زوايا لا مثيل لها في أي سيارة أخرى تسير على الطريق، جعل هذا السيارة مثالية للطرق المتعرجة في المملكة المتحدة وأوروبا، ولكنه جعلها أيضًا سيارة نهارية «شرسة»، وستصبح سمة الوزن الخفيف للسيارة هي العمود الفقري لإصدارات «Lotus Elise» المستقبلية، يذكر أن السيارة «إليز» ظهرت لأول مرة في عام 1996 في نسختها الأولية.