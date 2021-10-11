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واصلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم الإثنين، محاكمة 215 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«كتائب حلوان».

قال المتهم ماهر حربي الذي القى القبض عليه للمحكمة «أنا معرفش حاجة عن التظاهرات وعمرى ما مشيت فيها»، وسأل المستشار محمد شيرين فهمي عن دفاعه فاجاب بأنه موجود، وقال له المتهم ينفي علاقته بالمظاهرات فهل نستعرض أمامه مقطع الفيديو الذي يظهر فيه وسط التظاهرات .

جاء في أمر إحالة النيابة العامة أن المتهمين في غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 حتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتي القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أُسِّست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.