بسبب الخلافات الزوجية.. انقاذ ربة منزل ألقت نفسها من الثالث بالغردقة

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أقدمت ربة منزل في العقد الثاني من عمرها على الانتحار بالقاء نفسها من الدور الثالث بأحد العقارات السكنية بشارع أولاد بطاطا جنوب مدينة الغردقة، وذلك بسبب خلافات زوجية وتحرر محضر بالحادث.

تلقت مديرية أمن البحر الأحمر بلاغا بسقوط سيدة من الطابق الثالث بشارع أولاد بطاطا بدائرة قسم أول الغردقة، على الفور تم الدفع بسيارة إسعاف لمكان الحادث، وتم نقل المصابة إلى مستشفى الغردقة العام، وبالكشف الطبي عليها وإجراء الأشعة تبين وجود كسور بالحوض والظهر وتم وضعها تحت العلاج والرعاية الطبية.

وانتقلت قوة من مباحث القسم برئاسة المقدم إسلام عبدالحميد لمحل الواقعة، وأسفرت نتائج التحريات الأولية لرجال المباحث عن أنها محاولة انتحار وأنها سيدة متزوجة وتدعى (ا. س) ١٦ عاما ولديها طفل، وقد ألقت بنفسها على إثر خلافات زوجية.

وتم إلقاء القبض على الزوج، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.