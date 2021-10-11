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الإعلان عن دفعة جديدة من أسماء المزارعين المضارين بسبب الإرهاب بشمال سيناء

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الإعلان عن دفعة جديدة من أسماء المزارعين المضارين بسبب الإرهاب بشمال سيناء الإعلان عن دفعة جديدة من أسماء المزارعين المضارين بسبب الإرهاب بشمال سيناء

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أعلنت مديرية الزراعة واستصلاح الأراضي في شمال سيناء، اليوم، عن أسماء دفعة جديدة من أسماء أصحاب المزارع المضارين المستحقين لصرف التعويضات، وذلك بعد تضرر مزارعهم في مركز العريش، بسبب الحرب على الإرهاب.

وأكد المهندس عاطف مطر وكيل وزارة الزراعة بشمال سيناء، أنه تم الإعلان عن أسماء المضارين ومساحة كل منهم والمحاصيل التالفة تمهيدا لصرف التعويض المالي لكل منهم، مشيرا إلى أنه سيتم احتساب التعويض بواقع 100 شجرة عن الفدان الواحد كحد أقصى، على أن يتم تقديم التظلمات إلى اللجنة المختصة بديوان عام المديرية خلال 15 يومًا.. مشيرًا إلى أنه لن يتم الالتفات لأى تظلمات ترد بعد هذه المدة المحددة.

وأشار «مطر» إلى أن من بين الزراعات التي أضيرت أشجار الزيتون والخوخ والموالح وغيرها، وذلك بسبب الظروف التي تمر بها محافظة شمال سيناء والحرب على الإرهاب.

المصرى اليوم

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