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وزع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء شنط وزي رياضي ومدرسي لتلاميذ التربية الفكرية بطور سيناء، وتابع انتظام الدراسة في بداية العام الدراسي الجديد 2021 / 2022 ، وشهد المحافظ حفل فني قدمه طلاب المدرسة الفكرية، بحضور اللواء أيمن الشريف سكرتير عام المحافظة، والمهندس أحمد الاسكندراني السكرتير العام المساعد،و محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس هاني رضا رئيس مدينة طور سيناء، والشيخ خليل الحويطي رئيس مجلس الأمناء.

وقام المحافظ بتسليم زي مدرسي، وزي رياضي، وشنط مدرسية،لطلاب المدرسة الفكرية والصم والبكم، بالإضافة إلى مبلغ مالي لدعم المدرسة الفكرية.

أوضح المحافظ، أنه كل عام يقوم بتوزيع ملابس وشنط مدرسية على طلاب المدرسة الفكرية، وطلاب مدرسة الصم، ويقوم بحضور حفل بداية العام الدراسي وحفل ختام العام، وقال إنه جري توفير ١٦ فرص عمل لطلاب التربية الفكرية هذا العام للعمل في وظائف تناسبهم .

وأشاد اللواء خالد فودة بالمجهود الذي يقوم به معلمي ومعلمات مدارس التربية الفكرية والصم، وقال إن أولياء الأمور يشاركون أبنائهم كل الفعاليات التي تجري في المدرسة.

ووعد المحافظ بالتوسع في إنشاء فصول تعليمية ومدارس للطلاب من ذوي القدرات الخاصة، وقال إنه جرى فتح فصل في مدينة نويبع لضعاف السمع.

من جانبه أكد محمد حامد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء , أن المحافظة بها 45 ألف طالب وطالبة في كل المراحل التعليمية بدءًا من رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية، حيث بلغت أعداد طلاب رياض الأطفال 4590 طالب و24255 طالب في المرحلة الابتدائية و9950 طالب بالمرحلة الإعدادية و2750 طالب بالثانوية العامة و3250 طالب بالتعليم الفني و75 طالب بمدارس الفصل الواحد و130 طالب بمدارس التربية الخاصة داخل 356 مدرسة بينهم 52 مدرسة رياض أطفال و138 مدرسة ابتدائية و92 مدرسة إعدادية و27 مدرسة ثانوي عام و19 مدرسة تعليم فني و9 مدارس فصل واحد و19 مدرسة تربية خاصة.