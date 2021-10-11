أخبار عاجلة

رئيس «الدستورية العليا»: المحكمة تستمد قيمتها من قيمة الدستور المصري -
بدء الدراسة بشعبتين جديدتين في «إدارة الأعمال الدولية» بالجامعة المصرية اليابانية -
الحكومة تحذر الموظفين من عدم التطعيم بلقاح كورونا: «يحال للشئون القانونية» -
بسبب الطريق الدائري.. غلق كلي لشارع البحر الأعظم لمدة 6 أيام (تعرف على البدائل) -
بمدافع المياه.. مطار مرسى علم الدولي يستقبل أول رحلة قادمة من مولدوفا (صور) -
لبنان : ما شهدناه في الطيونة لن يتكرر ولا تطورات مرتقبة والقوى الأمنية منتشرة -
مذكرة تفاهم بين التدريب التقني بالمدينة وجمعية أسرتي -
"البوعينين": ولي العهد يسعى لتحقيق نقلة تنموية شاملة وعادلة لجميع مناطق المملكة -
"الزكاة والضريبة والجمارك" تقيم مزاداً علنياً لبيع "سيارات وبضائع منوعة" بجمرك الحديثة -
مقومات جازان الاقتصادية والتراثية تضعها نصب عين "الرؤية".. تعرّف على أبرزها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

شنط وزي رياضي ومدرسي لتلاميذ التربية الفكرية بطور سيناء

Print
شنط وزي رياضي ومدرسي لتلاميذ التربية الفكرية بطور سيناء شنط وزي رياضي ومدرسي لتلاميذ التربية الفكرية بطور سيناء

اشترك لتصلك أهم الأخبار

وزع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء شنط وزي رياضي ومدرسي لتلاميذ التربية الفكرية بطور سيناء، وتابع انتظام الدراسة في بداية العام الدراسي الجديد 2021 / 2022 ، وشهد المحافظ حفل فني قدمه طلاب المدرسة الفكرية، بحضور اللواء أيمن الشريف سكرتير عام المحافظة، والمهندس أحمد الاسكندراني السكرتير العام المساعد،و محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس هاني رضا رئيس مدينة طور سيناء، والشيخ خليل الحويطي رئيس مجلس الأمناء.

وقام المحافظ بتسليم زي مدرسي، وزي رياضي، وشنط مدرسية،لطلاب المدرسة الفكرية والصم والبكم، بالإضافة إلى مبلغ مالي لدعم المدرسة الفكرية.

أوضح المحافظ، أنه كل عام يقوم بتوزيع ملابس وشنط مدرسية على طلاب المدرسة الفكرية، وطلاب مدرسة الصم، ويقوم بحضور حفل بداية العام الدراسي وحفل ختام العام، وقال إنه جري توفير ١٦ فرص عمل لطلاب التربية الفكرية هذا العام للعمل في وظائف تناسبهم .

وأشاد اللواء خالد فودة بالمجهود الذي يقوم به معلمي ومعلمات مدارس التربية الفكرية والصم، وقال إن أولياء الأمور يشاركون أبنائهم كل الفعاليات التي تجري في المدرسة.

ووعد المحافظ بالتوسع في إنشاء فصول تعليمية ومدارس للطلاب من ذوي القدرات الخاصة، وقال إنه جرى فتح فصل في مدينة نويبع لضعاف السمع.

من جانبه أكد محمد حامد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء , أن المحافظة بها 45 ألف طالب وطالبة في كل المراحل التعليمية بدءًا من رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية، حيث بلغت أعداد طلاب رياض الأطفال 4590 طالب و24255 طالب في المرحلة الابتدائية و9950 طالب بالمرحلة الإعدادية و2750 طالب بالثانوية العامة و3250 طالب بالتعليم الفني و75 طالب بمدارس الفصل الواحد و130 طالب بمدارس التربية الخاصة داخل 356 مدرسة بينهم 52 مدرسة رياض أطفال و138 مدرسة ابتدائية و92 مدرسة إعدادية و27 مدرسة ثانوي عام و19 مدرسة تعليم فني و9 مدارس فصل واحد و19 مدرسة تربية خاصة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
متحدث الوزراء: الأقصر وأسوان وجنوب سيناء الأقل في إصابات كورونا

متحدث الوزراء: الأقصر وأسوان وجنوب سيناء الأقل في إصابات كورونا

رئيس «الدستورية العليا»: المحكمة تستمد قيمتها من قيمة الدستور المصري

رئيس «الدستورية العليا»: المحكمة تستمد قيمتها من قيمة الدستور المصري

بدء الدراسة بشعبتين جديدتين في «إدارة الأعمال الدولية» بالجامعة المصرية اليابانية

بدء الدراسة بشعبتين جديدتين في «إدارة الأعمال الدولية» بالجامعة المصرية اليابانية

الحكومة تحذر الموظفين من عدم التطعيم بلقاح كورونا: «يحال للشئون القانونية»

الحكومة تحذر الموظفين من عدم التطعيم بلقاح كورونا: «يحال للشئون القانونية»