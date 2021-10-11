★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

رحبت مصر بتشكيل الحكومة التونسية الجديدة، برئاسة نجلاء بودن، مُثمنة الجهود الوطنية المُخلصة التي تبذلها الدولة التونسية للاستجابة لتطلعات الشعب التونسي نحو الازدهار والنماء.

كما أعربت مصر عن ثقتها في قدرة الحكومة التونسية الجديدة على مُجابهة كل التحديات المختلفة، في إطار التكاتف الشعبي وتحت القيادة الحكيمة للرئيس التونسي قيس سعيد.

وأكدت مصر أنها ستظل داعمة ومُساندة لجهود القيادة التونسية في مساعيها نحو ترسيخ ركائز الاستقرار في تونس، وتحقيق التقدم والتنمية، بما يصون مُقدرات شعبها الشقيق ويحفظ مؤسسات الدولة الوطنية.

وتتطلع مصر إلى العمل مع الحكومة الجديدة على الارتقاء بأُطر التعاون الثنائي المُتميزة بين البلدين، وتعزيز آليات التشاور حول مُختلف القضايا ذات الاهتمام المُشترك، في إطار ما يجمع البلدين من أواصر أخوية وروابط وثيقة على شتى الأصعدة، وبما يُعظم من مصالح الشعبين الشقيقين.