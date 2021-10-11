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مركز جدة خطف الذهب.. "الحكيـر" يتوّج الفائزين ببطولة كأس السهام

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مركز جدة خطف الذهب..

توّج مشعل الحكير رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسهام، وبحضور يوسف الحميد الرئيس التنفيذي لنادي الرياض، الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في بطولة كأس الاتحاد المفتوحة لجميع الفئات السنية للرجال والتي أقيمت خلال الفترة من 5-9 أكتوبر الجاري على ملاعب نادي الرياض بمشاركة أكثر من 60 رامياً من مختلف مناطق المملكة تنافسوا على 7 فئات بمختلف المسافات.

وانتزع مركز تدريب جدة ذهبية منافسات القوس الأولمبي 70م عن طريق الرامي منصور علوي وجاء راشد السبيعي ثانياً وزميله في مركز تدريب الرياض فارس العتيبي في المركز الثالث، بينما فاز معيض البقمي من مركز الرياض بالمركز الأول في منافسات القوس المركب 50م وحل مجدي نافع ثانياً وعلي الشمراني ثالثاً من مركز تدريب جدة.

وفي منافسات القوس الأولمبي 50م، جاء زياد حقون في المركز الأول، وذهبت الفضية للرامي محمد خان وثالثاً عبدالمجيد الخلف، وأسفرت نتائج منافسات القوس الأولمبي مسافة 30 متراً عن فوز زيد الشعبان بالمركز الأول، وحازم الخالدي بالمركز الثاني، وساري الصبان بالمركز الثالث، وحقق أحمد باناجه ذهبية منافسات القوس الأولمبي 30 متراً أقل من 15 سنة وحل نواف البطي ثانياً، وداني الخطيب ثالثاً، وفي مسابقة القوس الأولمبي مسافة 18 متراً جاء بتال الحربي في المركز الأول، ثم فيصل الكحلاني ثانياً، فيما حل في المركز الثالث صقر الخليوي.

وفي آخر المنافسات الخاصة بالقوس الأولمبي مسافة 10م لأقل من 11 سنة فاز عزيز سطا بالمركز الأول، وحقق الفضية فراس الكحلاني، وذهبت البرونزية للرامي عبدالعزيز الخلف.

مركز جدة خطف الذهب..

مركز جدة خطف الذهب..

مركز جدة خطف الذهب..

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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