البنك الدولي يحذر من عبء الديون على الدول الفقيرة بعد "كورونا"

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"مالباس" دعا إلى اتباع نهج عالمي لحل مشكلة الديْن

حذّر رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، اليوم (الاثنين)، من أخطار عبء الدين المفرط على الدول الفقيرة بعد جائحة كورونا.

ودعا "مالباس" إلى اتباع نهج عالمي لحل مشكلة الدين، وفقاً لـ"فرانس 24".

وبيّن "مالباس" أن عبء المديونية في الدول المتدنية الدخل ارتفع بنسبة 12 في المائة ليصل إلى مستوى قياسي مقداره 860 مليار دولار في 2020.

ولفت إلى أن الوصول إلى مستويات دَيْن مستدامة أمر حيوي للانتعاش الاقتصادي وخفض مستوى الفقر.

وأعرب عن أمله بجمع 100 مليار دولار في تبرعات لصندق مؤسسة التنمية الدولية للدول الأكثر فقراً لمعالجة مشكلة الديْن.