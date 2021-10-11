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"الثقافة" توقّع مذكرة تعاون مع "سبل" لتطوير الخدمات اللوجستية

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"الثقافة" توقّع مذكرة تعاون مع "سبل" لتطوير الخدمات اللوجستية "الثقافة" توقّع مذكرة تعاون مع "سبل" لتطوير الخدمات اللوجستية
إطار التعاون الذي تقوده "الوزارة" مع الجهات الحكومية لدعم القطاع

وقّعت وزارة الثقافة اليوم مذكرة تفاهم مع مؤسسة البريد السعودي "سبل"، لتطوير الخدمات اللوجستية المشتركة ذات الارتباط بالقطاع الثقافي، وذلك في إطار التعاون الذي تقوده وزارة الثقافة مع القطاع الحكومي لدعم مشروع النهوض بالقطاع الثقافي.

ووقّعت الاتفاقية في مبنى الوزارة بحي البجيري في الدرعية، حيث مثّل الوزارة نائب وزير الثقافة حامد بن محمد فايز، في حين مثّل مؤسسة البريد السعودي رئيس المؤسسة المهندس آنف بن أحمد أبانمي.

ويشارك إلى جانب وزارة الثقافة في هذه المذكرة عدد من الهيئات الثقافية التابعة لها، عبر مسارات الشراكة المتعددة التي تخدم كل قطاع من هذه القطاعات بهدف إدراج المحتوى والهوية الثقافية في فروع البريد السعودي بمختلف مناطق المملكة، إلى جانب تطوير البنية التحتية الملائمة لخدمات الشحن والتخزين.

وتعمل الوزارة و"سُبل" من خلال هذه المذكرة على البحث في تسهيل الإجراءات والأنظمة اللازمة لتفعيل وتنفيذ محاور التفاهم المتفق عليها في سبيل تحقيق الأهداف الاستراتيجية المرجوة.

وتهدف وزارة الثقافة من خلال التعاون مع مؤسسة البريد السعودي "سبل" إحدى أكبر المنظمات التي تقدم خدمات بريدية لوجستية متنوعة لشريحة كبيرة من المستفيدين الأفراد، والقطاع الحكومي، والقطاع الخاص، والتجارة الإلكترونية، لإضفاء الطابع الثقافي على تجربة المستخدمين، وإبراز التراث الوطني الغني للمملكة عبر فروع "سبل".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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