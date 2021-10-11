كورونا.. الأردن تسجل 1307 إصابات جديدة و202 حالة بلبنان

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خلال الساعات الـ24 الماضية

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم، تسجيل 1307 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 834778 إصابة.

وأوضحت في بيان صحفي أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 809980 حالة شفاء بعد تسجيل 1042 حالة إضافية، كما سجلت 7 حالات وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 10818 حالة.

لبنان

سجّلت لبنان 202 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 630382 إصابة.

وذكرت وزارة الصحة العامة اليوم أنّ إجمالي حالات الشفاء ارتفع مسجلاً 604304 حالات، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 8389 حالة بعد تسجيل 4 حالات وفاة.