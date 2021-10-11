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بلدية القويعية تنهي المرحلة الخامسة من مبادرة "لننعم بظلالها"

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بغرس 12 ألف شجرة بمنتزه الملك عبدالله

بلدية القويعية تنهي المرحلة الخامسة من مبادرة

أنهت بلدية محافظة القويعية، المرحلة الخامسة من مبادرة "للنعم بظلالها"، بغرس 12 ألف شجرة بمنتزه الملك عبدالله، في المدخل الشرقي للقويعية المحاذي للطريق السريع، على مساحة إجمالية تقدر 750000م2.

جاء ذلك بمشاركة طلاب الجامعات والكليات وموظفي الدوائر الحكومية وفرق الروابط الخضراء والفرق التطوعية من داخل المحافظة وخارجها وفرق الكشافة، وعدد من الناشطين البيئيين.

ويضاف ذلك لجهود البلدية في عملها الدؤوب لتحسين جودة الحياة.

يُذكر أن محافظ القويعية مساعد السالم، قد دشّن مبادرة "للنعم بظلالها" في بداية العام 2018م، والتي تستهدف زراعة 200 ألف شجرة على مراحل في الحدائق العامة والمتنزهات والمساجد والمدارس والمرافق الحكومية والشوارع والميادين العامة.

وبلغ عدد ما تم زراعته منذ بداية تدشين المبادرة، وحتى المرحلة الخامسة 40 ألف شجرة.

وتلقى المبادرة تأييداً مجتمعياً واسعاً واهتماماً ومتابعة في أوساط المهتمين بالزراعة والتشجير ومكافحة التصحر من أكاديميين ومسؤولين ونشطاء بيئيين والفرق الخضراء على مستوى المملكة.

بلدية القويعية تنهي المرحلة الخامسة من مبادرة

بلدية القويعية تنهي المرحلة الخامسة من مبادرة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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