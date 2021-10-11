زميل ساديو ماني بديلًا لمحمد صلاح في ليفربول

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أفادت صحيفة "الميرور" البريطانية، بأن المدير الفني لنادي ليفربول، الألماني يورجن كلوب، حدد اللاعب البديل، في حال رحيل محمد صلاح عن صفوف "الريدز".

ويعتقد مشجعو الريدز أن جناح ولفرهامبتون واندرارز أداما تراوري قد يكون بديلاً طويل الأمد للنجم محمد صلاح، حيث يعتبر اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا أحد أسرع وأقوى الأجنحة وأكثرهم مهارة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفقًا لصحيفة «ميرور»، كان يورجن كلوب حريصًا على التعاقد مع أداما تراوري هذا الصيف، لكن الصفقة فشلت، وبحسب ما ورد سيستهدف الألماني توقيع نجم برشلونة السابق في يناير حيث يتطلع إلى إضافة عمق لهجوم ليفربول.

ويعيش صلاح أفضل حالاته هذا الموسم، لكنه لم يوقع عقدًا جديدًا مع ليفربول بعد، ومع اقتراب بلوغ المهاجم الثلاثين من عمره، قد يضطر الريدز إلى التخطيط للمستقبل بدونه.

وتطور صلاح خلال السنوات الماضية، حيث أصبح أحد أفضل اللاعبين في العالم منذ انضمامه للنادي من روما في عام 2017. وأداؤه ضد مانشستر سيتي الأسبوع الماضي ذكّر مرة أخرى جماهير الدوري الإنجليزي ببراعته.

وسجل صلاح 101 هدفًا مذهلاً في 152 مباراة فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز مع ليفربول في المواسم الأربعة التي قضاها مع النادي، كما لعب دورًا رئيسيًا في فوزه بدوري أبطال أوروبا في 2018-19، وقاد صلاح الريدز لتحقيق أول ألقابه في الدوري الإنجليزي بعد غياب 30 عامًا.

على الجانب الآخر، سجل أداما تراوري هدفين فقط، وقدم ثلاث تمريرات حاسمة في آخر 44 مباراة له في الدوري الإنجليزي الممتاز.