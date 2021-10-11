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مباراة مصر وليبيا بث مباشر ، مباراة مصر وليبيا بث مباشر الآن ، منتخب مصر على موعد مع مباراة هامة وقوية ضد نظيره ليبيا عند الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة ، حيث يسعى المنتخب الوطني للحفاظ على الصدارة والفوز خلال أو الخروج بنتيجة إيجابية حتى يضمن المنتخب الوطني بنسبة كبيرة التربع على عرش المجموعة السادسة.

ويمكنكم مشاهدة مباراة منتخب مصر ضد ليبيا على قناة أون تايم سبورت عند الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة وبصوت المعلق مدحت شلبي على القناة الصوتية الأولى ومحمد الكواليني على القناة الصوتية الثانية، بالإضافة إلى وجود فقرات تحليلية فنية بوجود أبرز نجوم الكرة المصرية. وتنقل شاشة قناة ssc التابعة للملكة العربية السعودية، مباراة مصر وليبيا مباشر على القمر صناعي عرب سات بصوت المعلق حماد العنزي.

مباراة مصر و ليبيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم باستاد برج العرب - صورة أرشيفية

موعد مباراة منتخب مصر وليبيا

ملخص مباراة مصر وليبيا توقيت مباراة مصر وليبيا