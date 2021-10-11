سلك مسلكا معيبا.. المحكمة التأديبية تعاقب موظفا بـ«المركزي للمحاسبات»

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بسبب تعليق على «فيسبوك»، أيدت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة، معاقبة موظف بالجهاز المركزي للمحاسبات، بتأجيل ترقيته لمدة عامين، وذلك لما اقترفه من إثم نُسب إليه بتدوينة على «فيسبوك» عن أحد القيادات بالجهاز، واستطلاع الآراء حول ما كتبه ما دعاه للتعليق بشأن يحمل الإهانة والحط من شأنه والسخرية، ورفضت المحكمة طعن الموظف.

واعتبرت المحكمة أن الطاعن خرج على مقتضى الواجب الوظيفي وذلك بصفته عضو رقابي ينتمي للجهاز المركزي للمحاسبات بأن سلك مسلكاً معيباً لا يتفق مع ما يجب أن يتحلى به من لباقة وحسن التصرف وتوقير واحترام لكل العاملين بالجهاز، وكل من له علاقة بعمل الجهاز، من مستشارين ومنتدبين للعمل بالجهاز، وذلك بأن قام بشخصه بتدوين تعليقات على صفحة ملتقى أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات على مواقع التواصل «فيسبوك»، انطوت على عبارات تحمل إساءة وسخرية ضد المستشار القانوني للجهاز.

وتبين للمحكمة، وما حواه التحقيق وأقر به الطاعن من أنه دون عبارة، ولا شك أن هذه العبارات إنما تحمل معاني الإساءة والتطاول والاستهزاء، وأن المتعارف عليه من استخدامها إنما يحمل معنى التقليل من الشأن والإساءة، ولما كان الطاعن وهو يشغل وظيفية قيادية بالجهاز، ينبغي أن يكون قدوة لباقى العاملين معه ليغرس فيهم الفضيلة والمحافظة على كرامة الوظيفة طبقآ للعرف العام، وأن يسلك في تصرفاته ما يتفق والاحترام الواجب وكرامة الوظيفة العامة .