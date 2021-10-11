«صحة قنا»: التفتيش على 214 منشأة طبية خلال سبتمبر الماضي

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنَّت إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الصحة والسكان بقنا، حملات مكثفة على مخازن الأدوية والصيدليات العامة بالمحافظة خلال شهر سبتمبر الماضي، تنفيذا لتوجيهات اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، وحرصًا على صحة وسلامة المواطنين.

وأوضح محافظ قنا أن هذه الحملات تأتى في إطار إحكام الرقابة على سوق الأدوية والصيدليات العامة بمراكز محافظة قنا التسعة، للتأكد من وصول دواء آمن لكل مريض، والاطمئنان على جودة وسلامة مستحضرات الصيدليات المقدَّمة للمواطنين، بالإضافة إلى محاربة الأدوية غير المسجلة بوزارة الصحة، والمنتهية الصلاحية بالصيدليات العامة، مشيرا إلى أن استمرار الرقابة الدورية المشددة على الصيدليات ومخازن الأدوية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، وردع كل من تسول له نفسه المتاجرة بصحة المواطنين.

وأضاف الدكتور راجي تواضروس وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا أنه جرى التفتيش المفاجئ على 162 صيدلية عامة، و9 صيدليات بالمستشفيات العامة، و3 صيدليات خاصة وخدمات ليلية، و7 مخازن أدوية، و33 مركز طبى ووحدات ومكاتب صحية، وجرى تحرير 5 محاضر شرطة للمؤسسات الصيدليه، حيث تنوعت المضبوطات المخالفة بين أدوية محفوظة في غير اشتراطات التخزين المناسبة لها مما يعرضها للتلف، وضبط 5 صيدليات عامة وخاصة قاموا بصرف أدوية مدرجة بالجدول الأول والثاني للمواد المؤثرة على الحالة النفسية بدون فواتير، وكذا ضبط 3 أنواع من الأدوية المهربة والمغشوشة والمنتهية الصلاحية، فضلا عن ضبط أدوية خاصة بمستشفيات التأمين الصحي محظور بيعها بالصيدليات، وفحص 3 حرز للنيابة العامة وإعداد تقرير فني بشأنها، كما تم ضبط 20 مخالفة اشتراطات ترخيص .