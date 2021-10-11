أخبار عاجلة

رئيس «الدستورية العليا»: المحكمة تستمد قيمتها من قيمة الدستور المصري -
بدء الدراسة بشعبتين جديدتين في «إدارة الأعمال الدولية» بالجامعة المصرية اليابانية -
الحكومة تحذر الموظفين من عدم التطعيم بلقاح كورونا: «يحال للشئون القانونية» -
بسبب الطريق الدائري.. غلق كلي لشارع البحر الأعظم لمدة 6 أيام (تعرف على البدائل) -
بمدافع المياه.. مطار مرسى علم الدولي يستقبل أول رحلة قادمة من مولدوفا (صور) -
لبنان : ما شهدناه في الطيونة لن يتكرر ولا تطورات مرتقبة والقوى الأمنية منتشرة -
مذكرة تفاهم بين التدريب التقني بالمدينة وجمعية أسرتي -
"البوعينين": ولي العهد يسعى لتحقيق نقلة تنموية شاملة وعادلة لجميع مناطق المملكة -
"الزكاة والضريبة والجمارك" تقيم مزاداً علنياً لبيع "سيارات وبضائع منوعة" بجمرك الحديثة -
مقومات جازان الاقتصادية والتراثية تضعها نصب عين "الرؤية".. تعرّف على أبرزها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

«صحة قنا»: التفتيش على 214 منشأة طبية خلال سبتمبر الماضي

Print
«صحة قنا»: التفتيش على 214 منشأة طبية خلال سبتمبر الماضي «صحة قنا»: التفتيش على 214 منشأة طبية خلال سبتمبر الماضي

اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنَّت إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الصحة والسكان بقنا، حملات مكثفة على مخازن الأدوية والصيدليات العامة بالمحافظة خلال شهر سبتمبر الماضي، تنفيذا لتوجيهات اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، وحرصًا على صحة وسلامة المواطنين.

وأوضح محافظ قنا أن هذه الحملات تأتى في إطار إحكام الرقابة على سوق الأدوية والصيدليات العامة بمراكز محافظة قنا التسعة، للتأكد من وصول دواء آمن لكل مريض، والاطمئنان على جودة وسلامة مستحضرات الصيدليات المقدَّمة للمواطنين، بالإضافة إلى محاربة الأدوية غير المسجلة بوزارة الصحة، والمنتهية الصلاحية بالصيدليات العامة، مشيرا إلى أن استمرار الرقابة الدورية المشددة على الصيدليات ومخازن الأدوية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، وردع كل من تسول له نفسه المتاجرة بصحة المواطنين.

وأضاف الدكتور راجي تواضروس وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا أنه جرى التفتيش المفاجئ على 162 صيدلية عامة، و9 صيدليات بالمستشفيات العامة، و3 صيدليات خاصة وخدمات ليلية، و7 مخازن أدوية، و33 مركز طبى ووحدات ومكاتب صحية، وجرى تحرير 5 محاضر شرطة للمؤسسات الصيدليه، حيث تنوعت المضبوطات المخالفة بين أدوية محفوظة في غير اشتراطات التخزين المناسبة لها مما يعرضها للتلف، وضبط 5 صيدليات عامة وخاصة قاموا بصرف أدوية مدرجة بالجدول الأول والثاني للمواد المؤثرة على الحالة النفسية بدون فواتير، وكذا ضبط 3 أنواع من الأدوية المهربة والمغشوشة والمنتهية الصلاحية، فضلا عن ضبط أدوية خاصة بمستشفيات التأمين الصحي محظور بيعها بالصيدليات، وفحص 3 حرز للنيابة العامة وإعداد تقرير فني بشأنها، كما تم ضبط 20 مخالفة اشتراطات ترخيص .

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
متحدث الوزراء: الأقصر وأسوان وجنوب سيناء الأقل في إصابات كورونا

متحدث الوزراء: الأقصر وأسوان وجنوب سيناء الأقل في إصابات كورونا

رئيس «الدستورية العليا»: المحكمة تستمد قيمتها من قيمة الدستور المصري

رئيس «الدستورية العليا»: المحكمة تستمد قيمتها من قيمة الدستور المصري

بدء الدراسة بشعبتين جديدتين في «إدارة الأعمال الدولية» بالجامعة المصرية اليابانية

بدء الدراسة بشعبتين جديدتين في «إدارة الأعمال الدولية» بالجامعة المصرية اليابانية

الحكومة تحذر الموظفين من عدم التطعيم بلقاح كورونا: «يحال للشئون القانونية»

الحكومة تحذر الموظفين من عدم التطعيم بلقاح كورونا: «يحال للشئون القانونية»