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وكيل «تعليم قنا»: وضع خطة للقضاء على الازدحام داخل ديوان المديرية

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وكيل «تعليم قنا»: وضع خطة للقضاء على الازدحام داخل ديوان المديرية وكيل «تعليم قنا»: وضع خطة للقضاء على الازدحام داخل ديوان المديرية

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أعلن الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، عن وضع خطة للتغلب على الازدحام بفناء مديرية التربية والتعليم والذي نتج عن زيادة اعداد الراغبين في استخراج بيانات النجاح .

وأوضح أنه تم تكثيف وزيادة عدد الموظفين المكلفين بتلقي طلبات المواطنين بمعاونة موظفي شؤون الطلاب لتخفيف حدة التزاحم والتي نتجت عنه اقبال غير مسبوق من المواطنين على استخراج بيانات النجاح في فترة زمنية ضيقة للحاق بإحدى المسابقات المعلنة، وتضمنت الخطة استقدام مندوب من كل إدارة لاستلام بيانات النجاح في نهاية اليوم لتسليمها في اليوم التالي بإدارته موضحا أنه تم الاستعانة بفريق عمل من الإحصاء والتطوير التكنولوجي وفريق أخبار تعليم قنا وبعض الموظفين بالديوان للتعاون في انجاز المهام التي وكلت اليهم للقضاء على التزاحم داخل الديوان مراعاة للظروف الاستثنائية .

تعليم قنا

وأشار إلى أنه وفقاً للخطة تتولى إدارة شؤون الطلاب مع فريق العمل المعاون لها استلام الطلبات واستخراج البيان المطلوب ويرسل إلى الإدارة التعليمية لاستلامه .

تعليم قنا

المصرى اليوم

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