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دفاع متهمين جدد بـ«كتائب حلوان» يطلب إخلاء سبيلهما

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دفاع متهمين جدد بـ«كتائب حلوان» يطلب إخلاء سبيلهما دفاع متهمين جدد بـ«كتائب حلوان» يطلب إخلاء سبيلهما

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أثبتت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد فهمي، الاثنين، خلال نظر محاكمة 215 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«كتائب حلوان»، القبض على متهمين جدد وهما حازم محمود وماهر حربى وطلب دفاعهما إخلاء سبيلهما.

جاء في أمر إحالة النيابة العامة أن المتهمين في غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 حتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتي القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أُسِّست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.

المصرى اليوم

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