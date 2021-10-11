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طارق الشيخ يطرح أحدث أغانيه «طافية سيجارة» ()

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طارق الشيخ يطرح أحدث أغانيه «طافية سيجارة» (فيديو) طارق الشيخ يطرح أحدث أغانيه «طافية سيجارة» ()

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طرح النجم طارق الشيخ أغنيته الجديدة التي تحمل اسم «طافية سيجارة» من كلمات أمير الحصرى وألحان طارق السفاح.

وتقول كلمات الأغنية: «زى طفية السيجاره، أدوس عليكى تختفى واللى ذيك مش خساره من حياتى تتنفى، بطلى تمثيل كفايه لسه تانى بتحلفى، أنتى حالة بجد نادرة لسه قادره تجرحى أنتى فعلاً مستبده ومستعده تفتحى الف باب من النار عليا، وفى الحقيقه بتنجحى، كل ماهرب من طريقك أرجع تانى أكمله وأذاى أنا قادر أطيقك وظلمك ليا أتحمله، أبلعى أودامى ريقك جرحك لسه في أوله، وإن حن قلبى في يوم عليكى بأيدى قلبى هقتله يلا أفترى وأتبطرى عليا أد ماتقدرى موتى الحب اللى بنا».

وأعرب طارق الشيخ مؤخرا عن سعادته بردود الأفعال التي تلقاها على أغنية «أحب المبتمسين» الذي طرحها وحققت نجاحًا كبيرًا.

المصرى اليوم

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