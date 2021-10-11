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متابعة ميدانية لتنفيذ المشروعات في نخل بوسط سيناء ضمن «حياة كريمة»

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متابعة ميدانية لتنفيذ المشروعات في نخل بوسط سيناء ضمن «حياة كريمة» متابعة ميدانية لتنفيذ المشروعات في نخل بوسط سيناء ضمن «حياة كريمة»

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في إطار توجيهات الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء بمتابعة تنفيذ المشروعات لسرعة الانتهاء منها في المواعيد المحددة لخدمة المواطنين، أجرى عدلى اليمانى مساعد المحافظ لمنطقة وسط سيناء، الاثنين، جولة تفقدية لمتابعة الأعمال الجارى تنفيذها بالمدينة وقرى المركز من رصف طرق وعمليات تجميل وانارة وغيرها من مشروعات الخطة.. حيث تم التأكيد على ضرورة الانتهاء من جميع المشروعات في المواعيد المحددة وطبقا للمواصفات المطلوبة .

ومن جهة أخرى.. قام سليمان فرج رئيس المركز والمدينة بزيارة للمزرعه التنموية في منطقة البروك والمقامة على آبار الأعماق التي يقوم بتنفيذها جهاز تعمير سيناء .

وأشار إلى أن المشروعات والأعمال الجارية ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالى الجارى، وذلك في اطار حياة كريمة لتطوير القرى المصرية .

المصرى اليوم

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