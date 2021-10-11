اجتماع تنسيقي لربط محطة تحلية المياه الجديدة بالخطوط الرئيسية لتغذيتها بالمياه بشمال سيناء

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ترأس العميد أسامة الغندور، سكرتير عام محافظة شمال سيناء، الاثنين، اجتماعا لتنسيق العمل لربط محطة تحلية المياه العملاقة فى منطقة الكيلو 17 غرب العريش لتوصيل المياه الى الخطوط الرئيسية لتغذيتها بالمياه فور الانتهاء من المحطة .. حيث تبلغ طاقتها الانتاجية ١٠٠ ألف مترا مكعبا فى اليوم كمرحلة أولى وتزداد فى المرحلة الثانية لتصل الى 300 ألف مترا مكعبا من المياه فى اليوم .

وأكد سكرتير عام المحافظة على ضرورة الانتهاء من كافة الأعمال فى المواعيد المحددة وعلى ضوء التكليفات المنوطة بها كل جهة ، والبدء فى توصيل المياه من المحطة الجديدة الى الخطوط الرئيسية ( 1000 و700 ملليمترا ) لتغذية مدن العريش والشيخ زويد ورفح ووسط سيناء .. حيث يتم انشاء خط 600 ملليمترا لربطه بالمحطة لتغذية الوسط .

وأشار الى ضرورة اعداد كروكى باحداثيات منطقة العمل بالكيلو 17 غرب العريش لمرور خط مياه المحطة الى الخطوط الرئيسية لنقل المياه الى مراكز ومدن المحافظة ، وأن يتم الكشف اليدوى على جميع المرافق فى منطقة العمل والالتزام بعدم المساس بها .. مع تواجد مندوبى جميع المرافق أثناء عملية توصيل المياه ، والالتزام بالمواصفات الفنية للحفر الواردة من الهيئة العامة للطرق والكبارى ، والحفاظ على مناسيب المرافق فى منطقة العمل والالتزام بالحفاظ عليها أثناء التوصيل ، وكذا الالتزام باعادة الشىء الى أصله .. مع وضع ارشادات مرورية للتحويلات أثناء العمل والتوصيل ، وعلى أن تخطر الجهات المختلفة ببدء العمل قبله ب48 ساعة .

وأكد أنه عند حدوث أية أعطال أو قطع لأى مرفق تتحمل الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى عملية اعادة الاصلاح .

ومما يذكر أن المحطة الجديدة تعتبر أكبر محطة لتحلية مياه البحر فى أفريقيا وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط .. حيث تتكلف 97 مليون دولارا ، وتعمل على تلبية احتياجات جميع مواطنى المحافظة وللقضاء على نظام المناوبة وضخ المياه إلى المنازل طوال ٢٤ ساعة يوميا .