نجم باريس يتحسر على الرحيل عن ليفربول ورفض برشلونة

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أبدى الهولندي جورجينيو فينالدوم لاعب وسط فريق باريس سان جيرمان الفرنسي حزنه بسبب الوضع الحالي الذي يعيشه في صفوف عملاق العاصمة الفرنسية.

ورحل فينالدوم في الانتقالات الصيفية الماضية لصفوف فريق باريس سان جيرمان بعد سنوات من المجد في صفوف ليفربول، لكنه بات أسيراً لمقاعد البدلاء في صفوف باريس.

وكان فينالدوم قريباً خلال موسم الانتقالات الصيفية الماضي أيضاً من الانتقال إلى صفوف فريق برشلونة الإسباني بعد الاتفاق مدربه السابق في منتخب هولندا رونالد كومان المدير الفني لفريق برشلونة.

ونقلت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية ، تصريحات اليوم الاثنين لفينالدوم قال فيها إنه ليس سعيداً في صفوف باريس سان جيرمان وأن الوضع الحالي له في حديقة الأمراء لا يعجبه.

وقال فينالدوم: أعلم أنني يجب أن أكون متفائلاً وأغير الوضع الحالي، أنا مقاتل وثقتي في نفسي كبيرة ولكن هذا ليس الوضع الذي اعتدت عليه في السنوات الأخيرة.