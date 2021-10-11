في عملية مخابراتية خارج الحدود.. العراق يقبض على قيادي كبير في "داعش"

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"الجبوري" مقرب من زعيم التنظيم ومطلوب دولياً

أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم (الإثنين) القبض على سامي جاسم الجبوري، مشرف المال في تنظيم "داعش" الإرهابي ونائب زعيمه السابق أبو بكر البغدادي، في عملية مخابراتية خارج الحدود.

وأوضحت خلية الإعلام الأمني أن "الجبوري" أحد أهم المطلوبين دوليا ومقرب من اللجنة المفوضة لإدارة التنظيم ومقرب من زعيم التنظيم الحالي عبدالله قرداش.

وأضافت أنه شغل مناصب قيادية وأمنية ومالية داخل التنظيم، من بينها منصب نائب أبو بكر البغدادي، كما تولى أيضا ما يسمى ديوان بيت المال في التنظيم ونائب والي دجلة.

وحددت واشنطن مكافأة قدرها 5 ملايين دولار لمن يقدم معلومات عن سامي جاسم محمد الجبوري الذي كان له دور فعال في إدارة الشؤون المالية لعمليات "داعش".