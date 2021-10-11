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‎الإمارات تدين بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف موكب ‎وزير الثروة السمكية ومحافظ عدن

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‎الإمارات تدين بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف موكب ‎وزير الثروة السمكية ومحافظ عدن ‎الإمارات تدين بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف موكب ‎وزير الثروة السمكية ومحافظ عدن
طالبت بتوحيد الجهود واتخاذ موقف حاسم لوقف مثل هذه الأعمال الإجرامية

‎الإمارات تدين بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف موكب ‎وزير الثروة السمكية ومحافظ عدن

أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بشدة الهجوم الإرهابي الجبان الذي استهدف موكب وزير الثروة السمكية ومحافظ عدن، ونجم عنه سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان، أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإرهابية التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، وتتنافى مع القيم والمبادئ الأخلاقية والإنسانية.

وحثت الوزارة المجتمع الدولي على توحيد الجهود واتخاذ موقف حاسم لوقف مثل هذه الأعمال الإجرامية، لفسح الطريق أمام الوصول إلى حل سياسي شامل يؤدي إلى تحقيق السلام والأمن والاستقرار في اليمن.

وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها لأهالي وذوي الضحايا وللجمهورية اليمنية حكومةً وشعباً في هذه الجريمة النكراء وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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