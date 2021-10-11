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بوتين: لا تقلقوا على حالتي الصحية!

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بوتين: لا تقلقوا على حالتي الصحية! بوتين: لا تقلقوا على حالتي الصحية!

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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن حالته الصحية جيدة، موضحا أنه كان يسعل أثناء اجتماع حول قضايا الزراعة، بسبب أنشطة جسدية مكثفة قام بها في الجو البارد.

وحسب اليوم، فإن بوتين خلال لقاء له عقده اليوم مع الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن الروسي، حرص بوتين على تبديد قلق رئيسة مجلس الاتحاد (الغرفة العليا بالبرلمان الروسي) فالنتينا ماتفيينكو، على صحته بسبب سعاله.

وقال بوتين لماتفيينكو إن «الوضع لا يستحق القلق»، موضحا أنه «يخضع لفحوص للكشف عن وغيره من أنواع العدوى بشكل شبه يومي».

وأضاف: «الوضع على ما يرام، وكل ما في الأمر أن الجو كان باردا نسبيا وقد زدت في الحركة بعض الشيء. لا شيء رهيبا يحدث».

وتمنى بوتين لأعضاء مجلس الأمن القومي موفور الصحة، داعيًا إياهم إلى عدم التقاعس عن الخضوع للتلقيح ضد كورونا مجددا.

المصرى اليوم

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