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اتحاد الكيانات المصرية في أوروبا يحتفل بذكرى نصر أكتوبر عبر «زووم»

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اتحاد الكيانات المصرية في أوروبا يحتفل بذكرى نصر أكتوبر عبر «زووم» اتحاد الكيانات المصرية في أوروبا يحتفل بذكرى نصر أكتوبر عبر «زووم»

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نظم اتحاد الكيانات المصرية في أوروبا برئاسة مصطفى رجب احتفالية عبر تقنية زووم، إحياء لذكرى نصر أكتوبر المجيد.

شارك في الاحتفالية كيانات مصرية عديدة من مختلف دول أوروبا، حيث شاركت شخصيات من الجالية المصرية في فرنسا وألمانيا والنمسا وإيطاليا وبلجيكا وسويسرا وهولندا وعدة دول أخرى.

بدأ الحفل بكلمة للسفير طارق يوسف، قنصل العام في بريطانيا، والذي تحدث عن الدور الذي يلعبه جيش مصر لحماية ارض الوطن من أي اعتداء على مر التاريخ، ثم تم عرض فيلم قصير عن نصر أكتوبر، بعدها تحدث العميد بحري سامح سليمان ملحق الدفاع في بريطانيا خلال كلمة قصيرة عن ملحمة بطولات حرب أكتوبر، ثم تحدث أيضا أحد أبطال حرب أكتوبر صائد الدبابات الجندي محمد المصري الذي واصل قصف الدبابات الإسرائيلية حتى دمر 22 منها وتحدثت عنه الصحف العالمية وقتها.

شارك بالندوة أيضًا المهندس دكتور سلمان موسى الذي شارك مع آخرين في بناء حائط سام المضاد للصواريخ، وحكى كيف كان العدو يستهدف الشركات الخاصة العاملة في بناء حائط الصد، وكيف كانت المعاناة حتى تم الانتهاء منه.

ثم تحدثت المؤرخة الدكتورة جمال حسان عن بطولات حرب أكتوبر وكيف ان كافة القطاعات شاركت في هذه الملحمة من اجل صناعة نصر يحتفل به كل جيل.

وخلال تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، قال مصطفى رجب، رئيس اتحاد الكيانات المصرية في أوروبا، إن المكتب العسكري المصري ببريطانيا اعتاد الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر، لكن نظرًا لجائحة كورونا اضطر القائمين على تنظيم الحفل لتنظيمه عن بعد عبر تقنية الزووم.

وأضاف رجب: تنظيم الحفل عن بعد هذا العام كان فرصة كبيرة لمشاركات مصرية من مختلف دول أوروبا، ورغم استمرار فعاليات الاحتفال لاكثر من ساعتين، لم يشعر أي مشارك بملل أو رتابة، فقد كانت كلمات المتحدثين بها معلومات تفصيلية رائعة عن تفاصيل الحرب وكيفية تحقيق النصر من خلال مشاركة كل قطاعات القوات المسلحة، وليس قطاع محدد.

المصرى اليوم

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