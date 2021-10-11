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ينشغل الكثير من المواطنين هذه الايام بالبحث عن أسعار حلوى المولد 2021، على محرك البحث جوجل، بعد قيام وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية، بطرح حلوى المولد بالمنافذ التابعة للشركة، بتخفيضات تبدأ من 20%.

ويمكن شراء حلوى المولد من المنافذ التابعة للشركة العامة لمخابز القاهرة، وعددها 15 منفذًا بمحافظات القاهرة والجيزة، كما يتم توفير حلوى المولد، لمنافذ المجمعات الاستهلاكية، حيث يتم طرح حلوى المولد في عيد المولد النبوي، بتخفيضات تتراوح من 20 إلى 25%، مقارنة بالأسعار في الأسواق.

حلاوة المولد النبوى الشريف - صورة أرشيفية

وينشر موقع المصري اليوم أسعار حلوى المولد بمنافذ المجمعات الاستهلاكية.. وهي كالتالي:

أسعار حلوى المولد

- طرح حلوى المولد بـ65 جنيها للكيلو السادة وعبوة كارتون 2 كيلو سادة لوكس بـ 130 جنيها.

- كما يتم طرح عبوة «باغ» 2 كيلو سادة بـ150 جنيها وعبوة سادة 3 كيلو بـ200 جنيه.

- خصم 10% للكميات التي لا تقل عن 500 كيلو.

- عبوة سادة لوكس «كارتون» 5 كيلو بـ 375 جنيها «عبوة مميزة».

- طرح أنواع فاخرة بالمكسرات من حلوى المولد: عبوة 3 كيلو بـ350 جنيها، وعبوة 3 كيلو فاخرة مكسرات «باغ» بـ 375 جنيها.

- طرح عبوة 5 كيلو فاخرة بالمكسرات بـ550 جنيها «مميزة بالأصناف» وعبوة 6 كيلو فاخرة بالمكسرات بـ 650 جنيها.

أسعار حلويات المولد النبوي في الأسواق

وصلت أسعار علب حلاوة المولد في المحال الكبرى الراقية إلى نحو 3600 جنيه، وشهدت أسعار حلاوة المولد النبوي، التي طرحتها وزارة التموين والتجارة الداخلية في فروع المجمعات الاستهلاكية، زيادة طفيفة عن أسعار العام الماضي، بواقع 5 جنيهات في الكيلو جرام المشكل.

حلاوة المولد - صورة أرشيفية

أسعار علب حلاوة المولد 2021

واختلفت أسعار علب حلاوة المولد وفقًا لحجمها ومحتوياتها على النحو التالي:

أسعار علب حلاوة المولد في تسيباس

أسعار علب حلاوة المولد، علبة 8 أصناف: 40 جنيهًا.

أسعار حلاوة المولد، علبة 14 صنفًا: 90 جنيهًا.

أسعار حلاوة المولد، علبة 18 صنفًا: 160 جنيهًا.

أسعار حلاوة المولد، علبة لوكس صغير: 225 جنيه.

أسعار حلاوة المولد، علبة لوكس وسط: 295 جنيهًا.

أسعار حلاوة المولد، علبة لوكس كبير: 375 جنيهًا.

أسعار حلاوة المولد، علبة فاخر صغير: 550 جنيهًا.

أسعار حلاوة المولد، علبة فاخر وسط: 825 جنيهًا.

أسعار حلاوة المولد، علبة فاخر كبير: 1200 جنيهًا.

أسعار علب حلاوة المولد في العبد

سعر علبة حلويات المولد 1 بسعر 485 جنيهًا.

سعر علبة حلويات المولد 2 بسعر 385 جنيهًا.

سعر علبة حلويات المولد 3 بسعر 270 جنيهًا.

سعر علبة حلويات المولد 4 بسعر 200 جنيه.

سعر علبة حلويات المولد 5 بسعر 135 جنيهًا.

سعر علبة حلويات المولد 6 بسعر 85 جنيهًا.

سعر علبة حلويات المولد 7 بسعر 55 جنيهًا.

سعر علبة حلويات المولد بايتس بسعر 170 جنيهًا.

سعر علبة حلويات المولد علبة هدايا أزرق بسعر 600 جنيه.

سعر علبة حلويات المولد علبة هدايا نبيتي بسعر 825 جنيهًا.

سعر علبة حلويات المولد علبة هدايا فضي بسعر 975 جنيهًا.

سعر علبة حلويات المولد علبة هدايا أخضر بسعر 1050 جنيهًا.

سعر علبة حلويات المولد علبة صفيح عروسة صغيرة بسعر 550 جنيهًا.

سعر علبة حلويات المولد علبة صفيح عروسة كبيرة بسعر 825 جنيهًا.

حلاوة المولد في شوارع الإسكندرية - صورة أرشيفية

أسعار علب حلاوة المولد في لابوار

أسعار حلاوة المولد علبة ميني: 240 جنيهًا.

أسعار حلاوة المولد علبة وسط كرتون: 420 جنيهًا.

أسعار حلاوة المولد علبة وسط صفيح: 470 جنيهًا.

أسعار حلاوة المولد علبة كبيرة: 550 جنيهًا.

أسعار حلاوة المولد علبة جامبو: 800 جنيه.

أسعار حلاوة المولد امبلاج باسكت وسط وزن 2.5 كيلو: 1250 جنيهًا.

أسعار حلاوة المولد امبلاج باسكت كبير وزن 3.5 كيلو: 1750 جنيهًا.

أسعار حلاوة المولد امبلاج نحاس وسط وزن 2.5 كيلو: 2750 جنيهًا.

أسعار حلاوة المولد امبلاج نحاس كبير وزن 3.5 كيلو: 3750 جنيهًا.

أسعار علب حلاوة المولد في إيتوال

- علبة حلاوة المولد النبوي لوكس 10 قطع: 45 جنيهًا.

- علبة حلاوة المولد النبوي لوكس 18 قطعة: 90 جنيهًا.

- علبة حلاوة المولد النبوي لوكس 27 قطعة: 155 جنيهًا.

- علبة حلاوة المولد النبوي لوكس 36 قطعة: 230 جنيهًا.

- علبة حلاوة المولد النبوي لوكس 48 قطعة: 290 جنيهًا.

- علبة حلاوة المولد النبوي إيليت 38 قطعة: 330 جنيهًا.

- علبة حلاوة المولد النبوي إيليت 52 قطعة: 520 جنيهًا.

- علبة حلاوة المولد النبوي إيليت 69 قطعة: 640 جنيهًا.

- علبة حلاوة المولد النبوي إيليت 92 قطعة: 890 جنيهًا.

- تورتة المولد: 490 جنيهًا.

- علبة المعز: 700 جنيه.

- صينية المولد: 800 جنيه.

- علبة كنوز إيتوال: 110 جنيهات.

- علبة هدايا VIP: نحو 1100 جنيه.

- صينية المولد VIP: نحو 1250 جنيهًا.

- صندوق المحروسة: 3600 جنيه.

حلاوة المولد في شوارع الإسكندرية - صورة أرشيفية

أسعار علب حلاوة المولد في لابوم

- علبة حلاوة المولد النبوي رقم 1: 50 جنيهًا.

- علبة حلاوة المولد النبوي رقم 2: 80 جنيهًا.

- علبة حلاوة المولد النبوي رقم3: 120 جنيهًا.

- علبة حلاوة المولد النبوي رقم 4: 160 جنيهًا.

- علبة حلاوة المولد النبوي لوكس رقم 1: 230 جنيهًا.

- علبة حلاوة المولد النبوي لوكس رقم 2: 340 جنيهًا.

- علبة حلاوة المولد النبوي لوكس رقم 3: 450 جنيهًا.

- علبة حلاوة المولد النبوي vip صغير: 550 جنيهًا.

- علبة حلاوة المولد النبوي vip كبير: 850 جنيهًا.

أسعار علب حلاوة المولد في مونجيني

- علبة بهججة 50 قطعة: 105 جنيهات.

- علبة مزاجنجي 55 قطعة: 150 جنيهًا.

- علبة فرفشة 63 قطعة: 230 جنيهًا.

- علبة صهللة 72 قطعة: 300 جنيه.

- علبة صاحب السعادة 96 قطعة: 600 جنيه.

- علبة الاحتفال 103 قطعة: 950 جنيهًا.

أسعار علب حلاوة المولد في الدمياطي

- علبة رقم 1: 50 جنيهًا.

- علبة رقم 2: 80 جنيهًا.

- علبة رقم 3: 130 جنيهًا.

- علبة رقم 4: 230 جنيهًا.

- علبة رقم 5: 350 جنيهًا.

- علبة هدايا فاخرة: 500 جنيه.

- علبة أرابيسك صغيرة: 500 جنيه.

- علبة أرابيسك كبيرة: 800 جنيه.

أسعار علب حلاوة المولد في إكسبشن

- علبة رقم 1 لوكس 19 قطعة: 95 جنيهًا.

- علبة رقم 2 لوكس 24 قطعة: 130 جنيهًا.

- علبة رقم 3 لوكس 33 قطعة: 210 جنيهات.

- علبة رقم 4 لوكس 51 قطعة: 340 جنيهًا.

علبة رقم 1 فاخر 35 قطعة: 295 جنيهًا.

- علبة رقم 2 فاخر 65 قطعة: 560 جنيهًا.

- علبة رقم 1 اسبيشيال وسط 50 قطعة: 620 جنيهًا.

- علبة رقم 2 اسبيشيال كبير 93 قطعة: 1025 جنيهًا.

- علبة أرابيسك وسط 60 قطعة: 875 جنيهًا.

- علبة أرابيسك كبير 105 قطعة: 1200 جنيه.

- علبة ديلوكس 55 قطعة: 450 جنيهًا.

أسعار علب حلاوة المولد في توينكي

- علبة رقم 1: 200 جنيه.

- علبة رقم 2: 410 جنيهات.

- علبة خشب أربيسك سواريه رقم 1: 275 جنيهًا.

- علبى خشب أرابيسك سواريه رقم 2: 550 جنيهًا.

- صندوق ميكس فضي/ ذهبي: 3400 جنيه.

- صندوق سواريه: 900 جنيه.

- علبة خشب أرابيسك بيضاء 7: 1400 جنيه.

أسعار علب حلاوة المولد في توماس

- علبة مقاس 1: 386 جنيهًا.

- علبة مقاس 2: 565 جنيهًا.

- علبة مقاس 3: 956 جنيهًا.

- علبة مقاس 4: 1199 و1535 جنيهًا.

علبة vip لوكس: 1404 جنيهات.

- علبة صاج مستطيلة: 1211 جنيهًا.

أسعار علب حلاوة المولد في سيموندس

- علبة كيلو: 135 جنيهًا.

- علبة 1.5 كيلو: 200 جنيه.

- علبة 2 كيلو عادي: 260 جنيهًا.

- علبة 2.5 كيلو فاخر: 485 جنيهًا.

- علبة 3.5 كيلو عادي: 450 جنيهًا.

- علبة 3.5 كيلو فاخر: 675 جنيهًا.

- علبة أرابيسك: 900 جنيه.

أسعار علب حلاوة المولد في ساليه سكريه

- علبة كيلو: 180 جنيهًا.

- علبة 2 كيلو: 350 جنيهًا.

- علبة 3 كيلو: 500 جنيه.

- علبة 4 كيلو: 800 جنيه.

أسعار علب حلاوة المولد في نولا

- علبة 500 جرام: 90 جنيهًا.

- علبة كيلو: 170 جنيهًا.

- علبة 1.5 كيلو: 240 جنيهًا.

- علبة 2.25 كيلو: 360 جنيهًا.

‎- علبة 3.5 كيلو: 520 جنيهًا.

‎- علبة 7 كيلو: 1150 جنيهًا.

- علبة 7 كيلو VIP: نحو 1300 جنيه.

أسعار علب حلاوة المولد في ديوكس

- علبة نصف كيلو مشكل: 95 جنيهًا.

- علبة كيلو مشكل: 165 جنيهًا.

- علبة 2 كيلو مشكل: 360 جنيهًا.

- علبة 3 كيلو مشكل: 520 جنيهًا.

- علبة 4 كيلو مشكل: 695 جنيهًا.

- علبة 5 كيلو مشكل: 854 جنيهًا.

- علبة VIP وسط: 1155 جنيهًا.

- علبة VIP كبيرة: 1500 جنيه.

أسعار علب حلاوة المولد في قويدر

- علبة حلاوة المولد النبوي رقم 1: 45 جنيهًا.

- علبة حلاوة المولد النبوي رقم 2: 95 جنيهًا.

- علبة حلاوة المولد النبوي رقم 3: 150 جنيهًا.

- علبة حلاوة المولد النبوي العروسة: 200 جنيه.

- علبة حلاوة المولد النبوي فاخرة: 250 جنيهًا.

- علبة حلاوة المولد النبوي بوكيه: 300 جنيه.

- علبة حلاوة المولد النبوي لوكس: 350 جنيهًا.

- علبة حلاوة المولد النبوي إكسترا: 550 جنيهًا.

- علبة حلاوة المولد النبوي رويال كوين: 850 جنيهًا.

- صندوق حلاوة المولد النبوي على بابا: 1100 جنيه.

- صندوق حلاوة المولد النبوي أرابيسك: 1500 جنيه.

- صندوق حلاوة المولد النبوي خان الخليلي: 1800 جنيه.

تعرف على السعرات الحرارية الموجودة في علبة حلوى المولد النبوي

وجاءت السعرات الحرارية الموجودة في علبة حلوى المولد كالتالي:

قالب الفستقية الصغير يحتوي على 630 سعرا حراريا.

قالب الملبن السادة الأبيض يحتوي على 820 سعرا حراريا.

قالب الملبن بالمكسرات يحتوي على 1080 سعرا حراريا.

قالب اللديدة الصغير يحتوي على 500 سعر حراري.

قالب الحمصية الصغير يحتوي على 400 سعر حراري.

قالب البندقية يحتوي على 700 سعر حراري.

قالب اللوزية يحتوي على 650 سعرا حراريا.

قالب السمسية الصغير يحتوي على 650 سعرا حراريا.

قالب الجوزية السادة يحتوي على 640 سعرا حراريا.

قالب الجوزية بالمكسرات يحتوي على 720 سعر حراري.

قالب الفولية الصغير يحتوي على 800 سعر حراري.

قالب عروسة المولد يحتوي على 1200 سعر حراري.

وينصح بضرورة تناول كوب من الماء بالليمون قبل أكل حلاوة المولد وتناول واحد من الشاي الأخضر أو القرفة بالزنجبيل لزيادة حرق السعرات الحرارية.