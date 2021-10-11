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الأهلي يُكرّم حسن حمدي وحسن مصطفى ويمنحهما القلادة الذهبية

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الأهلي يُكرّم حسن حمدي وحسن مصطفى ويمنحهما القلادة الذهبية الأهلي يُكرّم حسن حمدي وحسن مصطفى ويمنحهما القلادة الذهبية

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قرر مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب منح حسن حمدي رئيس النادي الأسبق، «قلادة الأهلي الذهبية» تقديرًا لحجم عطائه الكبير على مدار ما يزيد على خمسين عامًا قضاها في خدمة النادي في المناصب المختلفة؛ لاعبًا، ومديرًا للكرة، ومشرفًا على الفريق الأول لكرة القدم، وعضوًا بمجلس الإدارة وأمينًا للصندوق ووكيلًا للنادي، ونائبًا للرئيس، ثم رئيسًا للنادي في الفترة من 2002 حتى2013.

كما قرر مجلس الإدارة منح الدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد «قلادة الأهلي الذهبية» أيضًا؛ تقديرا لعطائه الكبير للنادي الأهلي؛ لاعبًا ومدربًا للفريق الأول لكرة اليد، وما قدمه للرياضة المصرية والعالمية في العديد من المناصب المحلية والقارية سواء رئيسًا للاتحاد المصري لكرة اليد، ثم الأمين العام للجنة الأولمبية المصرية، حتى تولى رئاسة الاتحاد الدولي لكرة اليد منذ عام 2000 ولمدة 6 دورات متتالية مستمرة حتى الآن.

وقرر المجلس إقامة حفل تكريم للرمزين الكبيرين بدار الأوبرا يوم 20 من الشهر الجاري.

المصرى اليوم

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