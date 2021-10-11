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شاهد.. محافظ ينبع يشيد بنجاح المواطنات بمبادرة "حرفتي مهنتي"

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شدد على استدامة الحِرَف لكونها تعبر عن تراث المحافظة

شاهد.. محافظ ينبع يشيد بنجاح المواطنات بمبادرة

أشاد محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي رئيس لجنة التنمية السياحية، بنجاح مشاركة المواطنات الحرفيات، بمبادرة "حرفتي مهنتي".

نظمت المبادرة في مركز "اطمئن" للإرشاد الأسري، بمشاركة 50 حرفية على مستوى المحافظة.

جاء ذلك بعد أن التقى المحافظ رئيس لجنة التنمية السياحية بمكتبه، بالمحافظة اليوم، عدداً من المواطنات الحرفيات.

وجرى خلال اللقاء، استعراض أبرز أعمالهن، وفي النهاية قدّم شكره للقائمين على المركز على هذه الجهود، مشدداً على استدامة الحِرَف؛ لكونها تعبر عن تراث المحافظة وأن ينبع من المحافظات المتميزة في هذا المجال.

شاهد.. محافظ ينبع يشيد بنجاح المواطنات بمبادرة

شاهد.. محافظ ينبع يشيد بنجاح المواطنات بمبادرة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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