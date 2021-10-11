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محافظ الغربية يتابع مشروعات مبادرة «حياة كريمة» بقرية سندبسط في زفتى

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محافظ الغربية يتابع مشروعات مبادرة «حياة كريمة» بقرية سندبسط في زفتى محافظ الغربية يتابع مشروعات مبادرة «حياة كريمة» بقرية سندبسط في زفتى

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قال الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، إنه يتابع بشكل يومي من خلال الجولات الميدانية تقدم الأعمال في المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بمركز زفتى، حيث يتم تنفيذ ٣١٦ مشروعا بتكلفة ٣ مليارات جنيه والتي ستغير شكل مركز زفتى عقب انتهاء مبادرة الرئيس.

جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها المحافظ، صباح اليوم، لمتابعة مشروعات المبادرة بقرية سندبسط، وبدأت الجولة بتفقد أعمال الصيانة الشاملة بمدرسة الشهيد عمر قطرب، ورفع كفاءة وتطوير مدرسة الشهيد على غنيم الابتدائية بتكلفة نصف مليون جنيه ورفع كفاءة وتطوير مدرسة زفتى الثانوية الزخرفية بتكلفة ١.٧ مليون جنيه.

وتابع المحافظ جولته بتفقد إنشاء مبنى جديد بمدرسة الشهيد هلال الجمل بتكلفة ٤ ملايين جنيه وإحلال وتجديد المبنى القديم، كما تفقد صيانة مدرسة سندبسط الإعدادية بنات بتكلفة ١.٢ مليون جنيه ورفع كفاءة وتطوير مدرسة كفر فرسيس الابتدائية بتكلفة ١مليون جنيه.

كما تفقد محافظ الغربية أعمال إحلال وتجديد المبنى الإداري لمركز شباب القرية بتكلفة ٤ مليون جنيه، حيث يتم (رفع كفاءة غرف خلع الملابس، إحلال وتجديد الملعب الخماسى وتشطيب السور الخارجى للمركز بطول ٢٥٠ مترا طوليا).

ووجه المحافظ بتوفير ملعب متعدد الأغراض وحديقة أطفال في الملعب الخاص بالمركز لاستغلال كافة المساحات به لتلبية احتياجات أهل القرية من الأنشطة الرياضية والترفيهية.

وخلال الجولة، تفقد الدكتور طارق رحمي عددا من المنازل المستحقة لسكن كريم لتلبية كافة احتياجات ساكني تلك المنازل الصحية والاجتماعية، حيث تم التوجيه بتوفير كافة المستلزمات لتلك الأسر من أجهزة، مواد غذائية وأدوية طبية.

وفي سياق آخر، تفقد المحافظ الوحدة الصحية والتي سيتم إحلالها وتجديدها بتكلفة ٤ مليون جنيه، أرض المجمع الزراعي البيطري والمقرر إنشاؤه على أرض الوحدة البيطرية بتكلفة ٥.٢ مليون جنيه والنقطة الوسيطة بزفتى والتي سيتم الانتهاء منها بنهاية أكتوبر الحالي وستساهم بشكل كبير في حل مشكلة المخلفات في مركز ومدينة زفتى.

المصرى اليوم

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