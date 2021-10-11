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نائب رئيس جامعة الزقازيق يكرم الفائزين في مسابقة الغناء الفردي والجماعي بالمهرجان الغنائي بحلوان

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نائب رئيس جامعة الزقازيق يكرم الفائزين في مسابقة الغناء الفردي والجماعي بالمهرجان الغنائي بحلوان نائب رئيس جامعة الزقازيق يكرم الفائزين في مسابقة الغناء الفردي والجماعي بالمهرجان الغنائي بحلوان

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كرم الدكتور عاطف حسين نائب رئيس جامعة الزقازيق، الطلاب الفائزين بالمركز الثالث في مسابقة الغناء الجماعى ، ضمن المهرجان الغنائي للمتخصصين بالجامعات المصرية بمعهد إعداد القادة بحلوان، كما تم تكريم الطلاب الحاصلين على المراكز الفردية وهم الطالب عمر ناصر الحاصل على المركز الثاني غناء فردي ، والطالبة يمنى أشرف الحاصلة على المركز الثالث عزف فردي ، والطالب سيف ياسر الحاصل على المركز الثالث عزف فردي ، وتم تسليمهم شهادات تقدير على هذه المراكز المتميزة، وذلك تحت رعاية الدكتور عثمان شعلان رئيس الجامعة، وبإشراف الدكتور هاني حلمي عميد كلية التربية النوعية والدكتور أحمد بديع وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ، مقدماً لهم خالص التهنئة وأطيب الأمنيات بمزيد من الانجازات ، ومتمنياً لهم التوفيق والسداد والأفضل دائما لرفع اسم الجامعة فى كافة المسابقات والمحافل المحلية والعربية والدولية.

وخلال التكريم أشاد نائب رئيس الجامعة، بمستوى الطلاب و قدراتهم الإبداعية ،مؤكداً أنه من خلال دعم وتوجيهات الدكتور عثمان شعلان رئيس الجامعة تدعم الموهوبين في كل المجالات و لا تألو جهداً في توفير كافة سبل الدعم والتدريب لهم، مشدداً على ضرورة عمل توازن بين التفوق الدراسي والتفوق في الأنشطة، ونبه لضرورة توظيف مشاركات الطلاب في الفاعليات الخارجية بما يضمن تفوقهم وظهورهم بالشكل اللائق.

المصرى اليوم

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