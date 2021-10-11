أخبار عاجلة

مذكرة تفاهم بين التدريب التقني بالمدينة وجمعية أسرتي -
"البوعينين": ولي العهد يسعى لتحقيق نقلة تنموية شاملة وعادلة لجميع مناطق المملكة -
"الزكاة والضريبة والجمارك" تقيم مزاداً علنياً لبيع "سيارات وبضائع منوعة" بجمرك الحديثة -
مقومات جازان الاقتصادية والتراثية تضعها نصب عين "الرؤية".. تعرّف على أبرزها -
مدير معهد علوم البحار: ٩٥ % من كائنات أعماق البحر الأحمر لا يُعلم عنها شيئًا -
«المستوى في زيادة مستمرة».. مستشار الرئيس يكشف هل لقاح كورونا يؤثر على الخصوبة؟ -
رئاسة الوزراء: نسعى لزيادة أعداد الجماهير بضوابط -
وزير الاتصالات: مشروعات مصر الرقمية فرصة لإقامة شراكات عالمية لتحقيق التحول الرقمي -
توقيع اتفاقية تعاون بين «المصرية للاتصالات» و«نوكيا» لإطلاق خدمات إنترنت الأشياء -
عبر "ريشة طيف".. 100 طفل توحُّدي يعرضون فنونهم التشكيلية بخمس مدن سعودية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

مساجد شمال سيناء تدعم جهود الصحة في التوعية وإعلان أماكن تطعيم كورونا

Print
مساجد شمال سيناء تدعم جهود الصحة في التوعية وإعلان أماكن تطعيم كورونا مساجد شمال سيناء تدعم جهود الصحة في التوعية وإعلان أماكن تطعيم كورونا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق الدكتور إبراهيم جمعة إبراهيم، مدير عام أوقاف شمال سيناء، على مشاركة مختلف مساجد المحافظة في التوعية والاعلان عن نقاط ومراكز لقاح بالمحافظة، وذلك دعما لجهود الصحة وباقى أجهزة الدولة في اتحاذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة جائحة كورونا .

جاء ذلك في لقاء ادارة التثقيف والاعلام الصحى، اليوم، مع مدير عام الأوقاف بتكليف من الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء لبحث دور الأوقاف في دعم جهود الدولة لمواجهة كورونا .

وقال محمد صلاح فرج، مسؤول التثقيف والإعلام الصحى بمديرية الصحة، إن دور التثقيف والاعلام الصحى في الإعلان عن أماكن تلقى لقاح كورونا، وتكثيف التوعية وحث المواطنين على تلقى اللقاح خلال الأسبوع الحالى نظرا لزيادة عدد الاصابات في الفترة الأخيرة .

وأكد فتحى عثمان، مسؤول التثقيف والإعلام الصحى بالمديرية، موافقة مدير عام الأوقاف بقيام أئمة المساجد بالإعلان عن أماكن التطعيم والتسجيل لتلقى اللقاح.. إلى جانب التوعية بأهمية ارتداء الكمامة، وغسل اليدين باستمرار بالماء والصابون أو فركها بالكحول.. بالإضافة إلى أهمية الحفاظ على التباعد الاجتماعى والتواجد في أماكن جيدة التهوية .

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
في اجتماعها برئاسة مدبولي.. الحكومة تصدر 5 قرارات جديدة بشأن فيروس كورونا

في اجتماعها برئاسة مدبولي.. الحكومة تصدر 5 قرارات جديدة بشأن فيروس كورونا

شمال سيناء تسجل وفاة جديدة بفيروس كورونا

شمال سيناء تسجل وفاة جديدة بفيروس كورونا

دول الخليج : 80 مليون جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا.. ونسبة الشفاء تجاوزت 98%

دول الخليج : 80 مليون جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا.. ونسبة الشفاء تجاوزت 98%

السعودية تسجل 42 إصابة و3 وفيات جديدة بفيروس كورونا

السعودية تسجل 42 إصابة و3 وفيات جديدة بفيروس كورونا