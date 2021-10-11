مساجد شمال سيناء تدعم جهود الصحة في التوعية وإعلان أماكن تطعيم كورونا

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وافق الدكتور إبراهيم جمعة إبراهيم، مدير عام أوقاف شمال سيناء، على مشاركة مختلف مساجد المحافظة في التوعية والاعلان عن نقاط ومراكز لقاح فيروس كورونا بالمحافظة، وذلك دعما لجهود الصحة وباقى أجهزة الدولة في اتحاذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة جائحة كورونا .

جاء ذلك في لقاء ادارة التثقيف والاعلام الصحى، اليوم، مع مدير عام الأوقاف بتكليف من الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء لبحث دور الأوقاف في دعم جهود الدولة لمواجهة كورونا .

وقال محمد صلاح فرج، مسؤول التثقيف والإعلام الصحى بمديرية الصحة، إن دور التثقيف والاعلام الصحى في الإعلان عن أماكن تلقى لقاح كورونا، وتكثيف التوعية وحث المواطنين على تلقى اللقاح خلال الأسبوع الحالى نظرا لزيادة عدد الاصابات في الفترة الأخيرة .

وأكد فتحى عثمان، مسؤول التثقيف والإعلام الصحى بالمديرية، موافقة مدير عام الأوقاف بقيام أئمة المساجد بالإعلان عن أماكن التطعيم والتسجيل لتلقى اللقاح.. إلى جانب التوعية بأهمية ارتداء الكمامة، وغسل اليدين باستمرار بالماء والصابون أو فركها بالكحول.. بالإضافة إلى أهمية الحفاظ على التباعد الاجتماعى والتواجد في أماكن جيدة التهوية .