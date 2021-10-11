خلال جولة رئيس جامعة طنطا بمجمع كليات سبرباى: - إنشاء وحدة مركزية جديدة لدعم منظومة التعليم عن بعد -دعم الإجراءات الاحترازية فى مواجهة كورونا .. ونستهدف تطعيم 136 ألفًا من الطلاب والعاملين

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أجرى الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، الاثنين، جولة بالحرم الجامعي بمجمع كليات سبرباى تفقد خلالها انتظام الدراسة بكليات الهندسة والزراعة والحاسبات والمعلومات، وقدم التهنئة لطلاب الجامعة القدامى والجدد، متمنيًا لهم التفوق العلمى والتوفيق.

وأشاد رئيس الجامعة بالتزام الكليات بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا وبالتزام الطلاب بارتداء الكمامات، والتقى مع عدد الطلاب، مؤكدًا أهمية حصولهم على اللقاح المضاد لفيروس كورونا من خلال مركز لقاح كورونا الذى تم افتتاحه، حيث تولي الجامعة اهتمامًا كبيرًا بتطعيم كافة منتسبيها مـن الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، بالتعاون مع وزارة الصحة، وبالتنسيق مع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.

وقال رئيس الجامعة، إنه تم تشكيل لجان طبية من فرق مكافحة العدوى بمستشفيات جامعة طنطا وإعداد خطة تنفيذية لتطعيم ما يقرب من 136 ألفاً من طلاب الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، بواقع 15 نقطة طبية تم تجهيزها بإجمالي 10 نقاط ثابتة بالمركز الرئيسى للجامعة و5 نقاط بكليات الطب والآداب والتجارة والعلوم والعيادة الشاملة.

وأكد رئيس جامعة طنطا إعداد خطة متكاملة لدعم الأنشطة الطلابية، وتوفير كافة الامكانيات لإقامة الأنشطة العلمية والثقافية والفنية والرياضية والاجتماعية لانها تساهم في بناء الثقة بالنفس وتعزز من قيم الولاء والانتماء الوطنى في نفوسهم، كما تساعدهم على تحقيق التفوق الدراسي.

وأشاد الدكتور محمود ذكى بمشاركة طلاب جامعة طنطا فى حفل وضع حجر أساس مستشفى 900 900 ، وقال إن استقبالهم لضيوف الجامعة كان مشرفًا.

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وأكد رئيس جامعة طنطا، أنه تم إنشاء أول وحدة مركزية لإدارة منصات التعليم عن بعد DLMS، وذلك فى إطار سياسة الجامعة للتحول الرقمي ورفع وتحسين القدرات التكنولوجية لعمليات التعليم والتعلم.

وأوضح أن الوحدة الجديدة مجهزة بأحدث التجهيزات التكنولوجية عالية الجودة، بما في ذلك أنظمة الاتصالات المتطورة ومنصات التعليم العالمية، وذلك لتقديم رؤية متكاملة لآداء العملية التعليمية بشكل لحظي بما يسهم في تقديم حلول مبتكرة للنهوض بالعملية التعليمية وتذليل الصعوبات التى قد تواجهها، وخلق حالة من التواصل بين الجامعة وكلياتها بشكل فورى .