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ندوه لتوعية طلاب جامعة كفر الشيخ بمخاطر الإدمان

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ندوه لتوعية طلاب جامعة كفر الشيخ بمخاطر الإدمان ندوه لتوعية طلاب جامعة كفر الشيخ بمخاطر الإدمان

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نظمت جامعة كفر الشيخ، ممثلة في الإدارة العامة لمشروعات البيئة، الإثنين، حملة توعية لطلاب الجامعة بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لمجلس الوزراء، وذلك تفعيلا لبروتوكول التعاون بين الجامعة والصندوق، وفي إطار خطة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بإشراف وتنفيذ مدير عام مشروعات البيئة نافع حمادة علي، وبمشاركة الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة ممثلة بفريق الجوالة وأسرة طلاب من أجل .

تم تنفيذ حملة التوعية بمخاطر الإدمان والتعاطي بمناسبة استقبال العام الدراسي الجديد، وشرح فريق الصندوق أضرار التدخين والإدمان علي الصحة وأضرارها علي المجتمع اقتصاديا وأنه يستنزف من موارد الدوله المالية والصحية لطلاب وطالبات الجامعة.

كما وزع فريق الصندوق لوحات و مطويات إرشادية للطلاب وتم تنفيذ لقاءات للتوعية من مخاطر الإدمان والمخدرات.

المصرى اليوم

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