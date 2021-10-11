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كورتوا يهاجم مسؤولي «يويفا»: همهم المال وحشو جيوبهم فقط

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كورتوا يهاجم مسؤولي «يويفا»: همهم المال وحشو جيوبهم فقط كورتوا يهاجم مسؤولي «يويفا»: همهم المال وحشو جيوبهم فقط

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شن البلجيكي تيبوا كورتوا، حارس مرمى فريق ريال مدريد الإسباني، هجوما عنيفا على مسؤولي الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عقب نهاية بطولة دوري الأمم الأوروبية.

واحتل منتخب بلجيكا المركز الرابع في البطولة بعد الخسارة في مباراة المركز الثالث أمام نظيره منتخب إيطاليا بنتيجة 2-1.

وانتقد كورتوا مسؤولي اليويفا بسبب المباريات الكثيرة التي يخوضها اللاعبون ما بين الأندية والمنتخبات دون الحصول على راحة كافية، مؤكدا أن اللاعبين ليسوا مجرد «ربوتات» أو إنسان آلي وسيعرضون كلهم للإصابات في ظل هذه الحالة من ضغط المباريات.

ونقلت صحيفة «آس» الإسبانية عن كورتوا قوله: مباراة المركز الثالث في دوري الأمم الأوروبية، كانت مواجهة من أجل المال فقط، لعبناها من أجل أن يجني الاتحاد الأوروبي الأموال.

وأضاف: هم لا يهتمون باللاعبين ومصلحتهم ومستقبلهم فقط يهتمون بحشو جيوبهم بالأموال من ورائنا.

المصرى اليوم

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