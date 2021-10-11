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الرابع خلال عام.. تعديل وزاري أردني يشمل 9 حقائب

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الرابع خلال عام.. تعديل وزاري أردني يشمل 9 حقائب الرابع خلال عام.. تعديل وزاري أردني يشمل 9 حقائب
لم يطل "الداخلية" و"الخارجية" و"المالية"

الرابع خلال عام.. تعديل وزاري أردني يشمل 9 حقائب

أجرى رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، اليوم الاثنين، تعديلاً وزارياً هو الرابع على فريقه الوزاري شمل 9 حقائب وزارية، من بينها الصناعة والتجارة والإعلام والطاقة والثروة والمعدنية والعمل والشؤون القانونية.

وأعلن الديوان الملكي الأردني، أن الوزراء الجدد أدوا اليمين القانونية أمام الملك عبدالله الثاني، وفقاً لوكالة الأنباء الأردنية.

ولم تطرأ تعديلات على حقائب سيادية كالداخلية والخارجية والمالية.

ويأتي التعديل على حكومة "الخصاونة" بعد عام واحد فقط على تكليف "الخصاونة" خلفاً لعمر الرزاز بتشكيل في 7 أكتوبر 2020، التي أدت يمينها آنذاك في 12 أكتوبر 2020.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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