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مذكرة تفاهم بين التدريب التقني بالمدينة وجمعية أسرتي
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الأحد 17 أكتوبر 2021 09:40 مساءً
"البوعينين": ولي العهد يسعى لتحقيق نقلة تنموية شاملة وعادلة لجميع مناطق المملكة
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الأحد 17 أكتوبر 2021 09:39 مساءً
"الزكاة والضريبة والجمارك" تقيم مزاداً علنياً لبيع "سيارات وبضائع منوعة" بجمرك الحديثة
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الأحد 17 أكتوبر 2021 09:39 مساءً
مقومات جازان الاقتصادية والتراثية تضعها نصب عين "الرؤية".. تعرّف على أبرزها
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الأحد 17 أكتوبر 2021 09:39 مساءً
مدير معهد علوم البحار: ٩٥ % من كائنات أعماق البحر الأحمر لا يُعلم عنها شيئًا
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الأحد 17 أكتوبر 2021 09:33 مساءً
«المستوى في زيادة مستمرة».. مستشار الرئيس يكشف هل لقاح كورونا يؤثر على الخصوبة؟
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الأحد 17 أكتوبر 2021 09:33 مساءً
رئاسة الوزراء: نسعى لزيادة أعداد الجماهير بضوابط
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الأحد 17 أكتوبر 2021 09:33 مساءً
وزير الاتصالات: مشروعات مصر الرقمية فرصة لإقامة شراكات عالمية لتحقيق التحول الرقمي
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الأحد 17 أكتوبر 2021 09:33 مساءً
توقيع اتفاقية تعاون بين «المصرية للاتصالات» و«نوكيا» لإطلاق خدمات إنترنت الأشياء
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الأحد 17 أكتوبر 2021 09:33 مساءً
عبر "ريشة طيف".. 100 طفل توحُّدي يعرضون فنونهم التشكيلية بخمس مدن سعودية
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الأحد 17 أكتوبر 2021 09:25 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
فيديو اليوم السابع
أين ميكروباص الساحل؟.. شهود عيان يشككون فى سقوط ميكروباص!
فيديو
فيديو اليوم السابع
الاثنين 11 أكتوبر 2021 04:36 مساءً
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